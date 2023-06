उत्तराखंड की डॉ हिमानी ने PM मोदी से 'संतुष्टिकरण की राजनीति' पर पूछा सवाल, मिला यह जवाब

चमोली की जिलाध्यक्ष हिमानी वैष्णव ने उत्तराखंड से प्रधानमंत्री से वर्चुअली सवाल किया। हिमानी ने पूछा कि जनता को सरकार की सामाजिक न्याय के तहत संतुष्टिकरण की नीति से कैसे अवगत कराएं। जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ दल सामाजिक न्याय के नाम पर जनता से अन्याय करते रहे। जाति और वर्ग के नाम पर भेदभाव किया गया।

जागरण संवाददाता, देहरादून: मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने देशभर के 10 कार्यकर्ताओं से किया संवाद। चमोली की जिलाध्यक्ष हिमानी वैष्णव ने उत्तराखंड से प्रधानमंत्री से वर्चुअली सवाल किया। हिमानी ने पूछा कि जनता को सरकार की सामाजिक न्याय के तहत संतुष्टिकरण की नीति से कैसे अवगत कराएं। जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ दल सामाजिक न्याय के नाम पर जनता से अन्याय करते रहे। जाति और वर्ग के नाम पर भेदभाव किया गया। तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति की गई, लेकिन भाजपा के संस्कार, विचार और नीति अलग है। प्रधानमंत्री ने कहा हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। बिजली पहुंचेगी तो सबके घर, हर घर को नल से जल मिलेगा तो सबको मिलेगा। किसी योजना में भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि निचले तबके के लिए भाजपा सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। रेहड़ी-ठेली वाले भाइयों को हम बैंक तक ले गए। मशीन-औजार चलाने वाले भाइयों के लिए विश्वकर्मा योजना लाई जा रही है। जनता के बीच यही संदेश पहुंचना है कि अब संतुष्टिकरण की राजनीति होती है।

