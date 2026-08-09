उत्तराखंड भाजपा की नई प्रदेश कार्यसमिति घोषित, 178 सदस्यों की पूरी सूची जारी
भाजपा ने उत्तराखंड के लिए अपनी नई प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा की है। इसमें 121 सदस्य, 32 विशेष आमंत्रित और 25 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल हैं, जिनकी सू ...और पढ़ें
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भाजपा ने उत्तराखंड प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा की।
121 कार्यसमिति सदस्य, 32 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल।
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यों की सूची जारी की।
जागरण संवाददाता, देहरादून। भाजपा ने प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा की है, जिसमें 121 कार्यसमिति सदस्य एवं 32 विशेष आमंत्रित सदस्य और 25 स्थाई आमंत्रित सदस्य शामिल हैं।
प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों की घोषणा की है। उत्तराखंड भाजपा की नई कार्यसमिति की लिस्ट नीचे दी गई है।
प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
|क्र.
|नाम
|संगठनात्मक जिला
|1
|सुधा गुप्ता
|उत्तरकाशी
|2
|सतेन्द्र राणा
|उत्तरकाशी
|3
|विमला नौटियाल
|उत्तरकाशी
|4
|डॉ. मनवीर सिंह विघाणा
|उत्तरकाशी
|5
|दीपक बिजल्वाण
|उत्तरकाशी
|6
|रघुवीर सिंह बिष्ट
|चमोली
|7
|रमेश मैखुरी
|चमोली
|8
|राजेन्द्र सिंह भंडारी
|चमोली
|9
|नंदन बिष्ट
|चमोली
|10
|विनोद नेगी
|चमोली
|11
|राकेश जोशी
|चमोली
|12
|सुभाष डिमरी
|चमोली
|13
|महावीर पंवार
|रूद्रप्रयाग
|14
|जयंती पटवाल
|रूद्रप्रयाग
|15
|कुलदीप आजाद
|रूद्रप्रयाग
|16
|धन सिंह नेगी
|टिहरी
|17
|रघुवीर सिंह सजवाण
|टिहरी
|18
|दिनेश धनै
|टिहरी
|19
|विनोद रतूड़ी
|टिहरी
|20
|इन्द्रमणि गैरोला
|टिहरी
|21
|जीतराम भट्ट
|टिहरी
|22
|डॉ. भान सिंह नेगी
|टिहरी
|23
|संजय गुप्ता
|देहरादून ग्रामीण
|24
|मधु चौहान
|देहरादून ग्रामीण
|25
|ममता काले
|देहरादून ग्रामीण
|26
|हरीश डोरा
|देहरादून महानगर
|27
|सीताराम भट्ट
|देहरादून महानगर
|28
|रविन्द्र कटारिया
|देहरादून महानगर
|29
|सुनील उनियाल गामा
|देहरादून महानगर
|30
|जोगेन्द्र सिंह पुण्डीर
|देहरादून महानगर
|31
|मनीष खण्डूड़ी
|देहरादून महानगर
|32
|श्याम पंत
|देहरादून महानगर
|33
|सुशील गुप्ता
|देहरादून महानगर
|34
|जितेन्द्र सेमवाल
|देहरादून महानगर
|35
|आर.पी. रतूड़ी
|देहरादून महानगर
|36
|निरंजन डोभाल
|देहरादून महानगर
|37
|पवन चौधरी
|देहरादून महानगर
|38
|सुधा रावत
|देहरादून महानगर
|39
|गोविन्द अग्रवाल
|ऋषिकेश
|40
|अनिता ममगाई
|ऋषिकेश
|41
|रविन्द्र राणा
|ऋषिकेश
|42
|मनोज जखमोला
|ऋषिकेश
|43
|दीपक धमीजा
|ऋषिकेश
|44
|सुनीता नौटियाल
|ऋषिकेश
|45
|डॉ. वंदना स्वामी
|ऋषिकेश
|46
|संजय गुप्ता
|हरिद्वार
|47
|संदीप गोयल
|हरिद्वार
|48
|मनोज गर्ग
|हरिद्वार
|49
|सुशील चौहान
|हरिद्वार
|50
|उमेश चन्द्र जोशी
|हरिद्वार
|51
|हरजीत सिंह
|हरिद्वार
|52
|कन्हैया खेवडिया
|हरिद्वार
|53
|जितेन्द्र चौधरी
|हरिद्वार
|54
|अमन त्यागी
|रूड़की
|55
|राजेश सैनी
|रूड़की
|56
|तेज सिंह सैनी
|रूड़की
|57
|सम्पत सिंह रावत
|पौड़ी
|58
|मुकेश कोली
|पौड़ी
|59
|सुमन लता ध्यानी
|पौड़ी
|60
|मोहन काला
|पौड़ी
|61
|सुयस रावत
|पौड़ी
|62
|राजीव चौहान
|पौड़ी
|63
|मीरा रतूड़ी
|कोटद्वार
|64
|विरेन्द्र सिंह रावत
|कोटद्वार
|65
|सुमन कोटनाला
|कोटद्वार
|66
|संजय गौड़
|कोटद्वार
|67
|विरेन्द्र वल्दिया
|पिथौरागढ़
|68
|लोकेश भड़
|पिथौरागढ़
|69
|विरेन्द्र शाह
|पिथौरागढ़
|70
|धन सिंह धामी
|पिथौरागढ़
|71
|स्वामी विरेद्रानंद महाराज
|पिथौरागढ़
|72
|मीना गंगोला
|पिथौरागढ़
|73
|बसंत जोशी
|पिथौरागढ़
|74
|जगत सिंह खाती
|पिथौरागढ़
|75
|दीपक कार्की
|पिथौरागढ़
|76
|पुष्कर सिंह काला
|बागेश्वर
|77
|दीपा आर्या
|बागेश्वर
|78
|बसंती देव
|बागेश्वर
|79
|सुरेश कांडपाल
|बागेश्वर
|80
|रणजीत दास
|बागेश्वर
|81
|दीप भगत
|रानीखेत
|82
|अनिल शाही
|रानीखेत
|83
|लीला बिष्ट
|रानीखेत
|84
|गिरीश भगत
|रानीखेत
|85
|रमेश बहुगुणा
|अल्मोड़ा
|86
|रवि रौतेला
|अल्मोड़ा
|87
|विपिन चन्द्र पाठक
|अल्मोड़ा
|88
|बिट्टू कर्नाटक
|अल्मोड़ा
|89
|सिकन्दर पंवार
|अल्मोड़ा
|90
|सतीश पाण्डे
|चम्पावत
|91
|मणिप्रभा तिवाड़ी
|चम्पावत
|92
|राकेश नैनवाल
|नैनीताल
|93
|प्रदीप बिष्ट
|नैनीताल
|94
|कमल नयन जोशी
|नैनीताल
|95
|बेला तोलिया
|नैनीताल
|96
|डॉ. जोगेन्द्रपाल सिंह रौतेला
|नैनीताल
|97
|मनोज पाठक
|नैनीताल
|98
|गोपाल रावत
|नैनीताल
|99
|खीमानंद शर्मा
|नैनीताल
|100
|दिनेश खुल्बे
|नैनीताल
|101
|शांति भट्ट
|नैनीताल
|102
|महेश शर्मा
|नैनीताल
|103
|प्रकाश गजरौला
|नैनीताल
|104
|मनीष अग्रवाल
|नैनीताल
|105
|जगमोहन बिष्ट
|नैनीताल
|106
|तरूण पंत
|नैनीताल
|107
|गिरीश तिवारी
|काशीपुर
|108
|राजेश कुमार
|काशीपुर
|109
|हरविन्दर सिंह विर्क
|काशीपुर
|110
|खड़क सिंह चौहान
|काशीपुर
|111
|कमल चौहान
|काशीपुर
|112
|दान सिंह रावत
|ऊधमसिंह नगर
|113
|राजेश शुक्ला
|ऊधमसिंह नगर
|114
|विवेक सक्सेना
|ऊधमसिंह नगर
|115
|भारत भूषण चुघ
|ऊधमसिंह नगर
|116
|राकेश सिंह
|ऊधमसिंह नगर
|117
|हिमांशु बिष्ट
|ऊधमसिंह नगर
|118
|रणदीप पोखरिया
|ऊधमसिंह नगर
|119
|मीना शर्मा
|ऊधमसिंह नगर
|120
|विजय मण्डल
|ऊधमसिंह नगर
|121
|उमेश अग्रवाल
|ऊधमसिंह नगर
विशेष आमंत्रित सदस्य
|क्र.
|नाम
|संगठनात्मक जिला
|1
|केदार सिंह रावत
|उत्तरकाशी
|2
|सुरेन्द्र सिंह नेगी
|चमोली
|3
|आनंद सिंह रावत
|चमोली
|4
|शकुन्तला जगवाण
|रूद्रप्रयाग
|5
|वीरेन्द्र सिंह बिष्ट
|रूद्रप्रयाग
|6
|विजय सिंह पंवार (गुड़्डू पंवार)
|टिहरी
|7
|मेहरबान सिंह रावत
|टिहरी
|8
|लाखीराम जोशी
|टिहरी
|9
|अतर सिंह तोमर
|टिहरी
|10
|नीरू देवी
|देहरादून ग्रामीण
|11
|ऋषिराज डबराल
|देहरादून महानगर
|12
|डॉ. आदित्य कुमार
|देहरादून महानगर
|13
|संजय सहगल
|हरिद्वार
|14
|मयंक गुप्ता
|रूड़की
|15
|राजपाल
|रूड़की
|16
|मास्टर नागेन्द्र
|रूड़की
|17
|केदार जोशी
|पिथौरागढ़
|18
|चंद्रा पंत
|पिथौरागढ़
|19
|बलवंत सिंह भौर्याल
|बागेश्वर
|20
|कैलाश शर्मा
|अल्मोड़ा
|21
|रघुनाथ सिंह चौहान
|अल्मोड़ा
|22
|सुभाष पाण्डे
|अल्मोड़ा
|23
|नवीन दुम्का
|नैनीताल
|24
|गोविन्द सिंह बिष्ट
|नैनीताल
|25
|बिन्देश गुप्ता
|नैनीताल
|26
|खिलेन्द्र चौधरी
|काशीपुर
|27
|राम महरोत्रा
|काशीपुर
|28
|आशीष गुप्ता
|काशीपुर
|29
|डॉ. शैलेन्द्र मोहन सिंघल
|काशीपुर
|30
|हरभजन सिंह चीमा
|काशीपुर
|31
|ऊषा चौधरी
|काशीपुर
|32
|अनिल चौहान
|ऊधमसिंह नगर
स्थायी आमंत्रित (पदेन) सदस्य
|क्र.
|नाम
|संगठनात्मक जिला
|1
|पुष्कर सिंह धामी
|चम्पावत
|2
|त्रिवेन्द्र सिंह रावत
|ऋषिकेश
|3
|डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'
|हरिद्वार
|4
|विजय बहुगुणा
|देहरादून महानगर
|5
|तीरथ सिंह रावत
|पौड़ी
|6
|नरेश बंसल
|देहरादून महानगर
|7
|अनिल बलूनी
|कोटद्वार
|8
|अजय टम्टा
|अल्मोड़ा
|9
|मनोहर कान्त ध्यानी
|ऋषिकेश
|10
|बिशन सिंह चुफाल
|पिथौरागढ़
|11
|अजय भट्ट
|नैनीताल
|12
|बंशीधर भगत
|नैनीताल
|13
|मदन कौशिक
|हरिद्वार
|14
|माला राज्य लक्ष्मी शाह
|टिहरी
|15
|डॉ. कल्पना सैनी
|रूड़की
|16
|सतपाल महाराज
|पौड़ी
|17
|डॉ. धन सिंह रावत
|पौड़ी
|18
|गणेश जोशी
|देहरादून महानगर
|19
|रेखा आर्या
|अल्मोड़ा
|20
|सुबोध उनियाल
|टिहरी
|21
|सौरभ बहुगुणा
|ऊधमसिंह नगर
|22
|खजान दास
|देहरादून महानगर
|23
|भरत सिंह चौधरी
|रूद्रप्रयाग
|24
|प्रदीप बत्रा
|रूड़की
|25
|राम सिंह कैड़ा
|नैनीताल