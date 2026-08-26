लंपी संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार सख्त, गाय-भैंस के परिवहन पर प्रतिबंध

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में पशुओं में लंपी त्वचा रोग (एलएसडी) के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में प्रदेश में गाय और भैंस के अंतरराज्यीय और अंतरजनपदीय परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अब दूसरे राज्यों अथवा प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में गाय-भैंस को लाने-ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही सड़कों पर घूम रहे 16 हजार से निराश्रित गोवंशीय पशुओं की चिंता भी सरकार कर रही है। एलएसडी से बचाव के दृष्टिगत इनके लिए 102 गोसदन को क्वारंटीन सेंटर के तौर पर उपयोग में लाया जाएगा।



विभिन्न जिलों में गोवंशीय पशुओं में लंपी त्वचा रोग के लक्षण पाए जाने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए एडवाइजारी जारी करने के साथ ही पशुपालन निदेशालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिलों में पशुपालन विभाग की टीमें सक्रिय कर दी गई है। अब गाय-भैंस के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुसार संक्रमित पशुओं के आवागमन के जरिये लंपी बीमारी के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पशुओं के परिवहन पर प्रभावी निगरानी रखी जाए और प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।