इस सीजन महंगे मिलेंगे सेब, उत्तराखंड में 20 फीसदी तक उत्पादन में गिरावट के आसार; सामने आई वजह

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मौसम की मार के चलते उत्तराखंड में इस बार सेब का उत्पादन कम रहेगा। सेब उत्पादक जिलों से उद्यान विभाग को मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत की गिरावट के आसार हैं। यद्यपि, संबंधित जिलों के मुख्य उद्यान अधिकारियों को गहन सर्वेक्षण कराकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद ही उत्पादन में गिरावट को लेकर सही तस्वीर साफ हो पाएगी।

उत्तराखंड में 10 जिलों के अंतर्गत 11766.72 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले सेब के बागानों से 44100.05 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है, लेकिन इस बार सर्दी के मौसम में पर्याप्त बर्फबारी न होने के कारण उत्पादन और सेब की गुणवत्ता प्रभावित होना तय माना जा रहा है।