धामी सरकार का अडाणी पावर करार कांग्रेस के गैस डील से आधा सस्ता, भाजपा का पलटवार

राज्य ब्यूरो, देहरादून। अडाणी पावर के साथ 1320 मेगावाट थर्मल पावर खरीद के करार को लेकर विपक्ष के सवालों पर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 2016 में हुए गैस पावर करार के कारण राज्य को आज भी 11.26 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का भुगतान करना पड़ रहा है, जबकि धामी सरकार ने 25 वर्षों के लिए 5.74 रुपये प्रति यूनिट की दर से थर्मल पावर का इंतजाम किया है।

भट्ट ने कहा कि गैस आधारित बिजली की लागत गैस की कीमतों पर निर्भर करती है। कई बार उत्पादन नहीं होने के बावजूद फिक्स चार्ज के रूप में हर महीने करोड़ों रुपये का भुगतान करना पड़ता है। इसके विपरीत थर्मल पावर करार से राज्य ने भविष्य की बिजली जरूरतों को सुरक्षित किया है। उन्होंने दावा किया कि ट्रांसमिशन चार्ज जोड़ने के बाद भी बिजली की लागत छह रुपये प्रति यूनिट से अधिक नहीं होगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को कोल ब्लाक को लेकर अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए। उत्तराखंड को आवंटित कोल ब्लाक का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए होगा और इसके लिए केंद्र सरकार को भुगतान किया जाएगा। उनका कहना था कि यदि प्लांट उत्तराखंड में स्थापित किया जाता तो छत्तीसगढ़ से कोयला लाने में परिवहन लागत बढ़ती। इसलिए दूसरे स्थान पर उत्पादन कर उत्तराखंड को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।



उन्होंने कहा कि मानसून और आपदा के दौरान सौर व जल विद्युत उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में गैस की आपूर्ति और कीमत भी प्रभावित होती है। ऐसे में थर्मल पावर को भरोसेमंद विकल्प के रूप में तैयार करना जरूरी है।