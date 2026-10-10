सर्वे में खुलासा, उत्तराखंड के 35 हजार से अधिक मासूम मानसिक विकारों से पीड़ित

अश्वनी त्रिपाठी, जागरण, देहरादून । उत्तराखंड में 35 हजार से अधिक बच्चों के हिस्से में बचपन की खुशियां नहीं आ सकीं। ये बच्चे मानसिक व विकास संबंधी विकारों से जूझ रहे हैं। बौद्धिक दिव्यांगता से लेकर ध्यान, सीखने में कठिनाई, अवसाद, चिंता और आटिज्म जैसी चुनौतियों ने इनका बालपन छीन लिया है।

इनमें से कुछ मासूम अपनी बात कहने के लिए शब्द तलाशते रह जाते हैं, तो कुछ ऐसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिन्हें वे खुद समझ नहीं पाते। उनकी खामोशी को कभी जिद, तो उनकी धीमी रफ्तार को नाकामी मान लिया जाता है। इस अनकहे संघर्ष में माता-पिता हर दिन नई राह तलाशते हैं।

परिवारों तक नहीं पहुंच सकी योजनाओं की जानकारी इन बच्चों को दया नहीं, संवेदना, समझ और अवसर चाहिए, लेकिन चुनौती यह है कि इन बच्चों के लिए सरकारी योजनाएं तो बनाई गईं, मगर उनकी जानकारी परिवारों तक नहीं पहुंच सकी है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर किए गए सर्वेक्षण में यह तस्वीर सामने आई है। यह सर्वे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस) बेंगलुरु, उत्तराखंड राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और राजकीय दून मेडिकल कालेज ने मिलकर किया।