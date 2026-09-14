उत्तराखंड में रोजगार का नया अध्याय: बीते वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से संवरा भविष्य

डिजिटल टीम, देहरादून। उत्तराखंड में युवाओं के रोजगार और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को लेकर धामी सरकार की नीतियां धरातल पर रंग ला रही हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वक्तव्य के अनुसार, प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था के तहत रिकॉर्ड 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में स्थायी नियुक्ति प्रदान की गई है।

भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त 'नकल विरोधी कानून' लागू किया गया, जिससे योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों को उनका हक मिला है।

उत्तराखंड में बीते साढ़े 4 वर्षों में दी गई 34,000 से अधिक सरकारी नौकरियां राज्य के विभिन्न प्रमुख विभागों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रदान की गई हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित विभागों में ये नियुक्तियां की गई हैं।