उत्तराखंड में 18 प्रोजेक्ट में 84% काम पूरा, दिसंबर तक 15 हजार से अधिक परिवारों को मिलेगी पक्की छत

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत उत्तराखंड में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अपने पक्के घर का सपना जल्द साकार होने जा रहा है।

प्रदेश में योजना के तहत 18 परियोजनाओं में 15,496 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 12,948 यानी करीब 84 प्रतिशत मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। सरकार का लक्ष्य दिसंबर तक 15 हजार से अधिक परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने का है।

आवास विभाग ने लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की है। कार्यदायी संस्थाओं को सभी लंबित आवासीय परियोजनाओं का निर्माण निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक 1,271 मकानों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी जा चुकी हैं।

हरिद्वार के 503 लाभार्थी शामिल इनमें रुड़की के 768 और हरिद्वार के 503 लाभार्थी शामिल हैं। योजना के तहत सबसे अधिक 10,200 आवास ऊधमसिंह नगर जिले में बनाए जा रहे हैं। रुद्रपुर हाउसिंग स्कीम के 1,872 आवास तैयार हो चुके हैं। भवानीपुर (जसपुर) में 1,264, उकरौली-1 (सितारगंज) में 1,168, उकरौली-2 में 864, कनकपुर (काशीपुर) में 1,256, मटकोटा (रुद्रपुर) में 928, श्यामनगर (गदरपुर) में 928, महुवाखेड़ागंज में 824, मानपुर (काशीपुर) में 512 और गंगापुर गोसाल में 584 आवास बनाए जा रहे हैं।

हरिद्वार जिले में 4,528 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें मंगलौर में 544,

झब्बरपुर में 448, अन्नेखी में 1,152, बेल्दी में 1,088, शिकारपुर में 768 और इंद्रलोक आवासीय योजना में 528 आवास शामिल हैं। नैनीताल के उम्मेदनगर (रामनगर) में सभी 528 आवास बन चुके हैं। देहरादून की धौलास हाउसिंग स्कीम में 240 में से 180 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।