अब प्रेशर हॉर्न पर सख्त कार्रवाई, देना होगा 10000 का चालान

राज्य ब्यूरो, देहरादून। युवाओं में वाहनों को अलग अंदाज देने और सड़क पर अपनी मौजूदगी का अहसास कराने के लिए प्रेशर हॉर्न लगाने का बढ़ता चलन अब महंगा पड़ सकता है। कई युवा और वाहन चालक बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों व आबादी के बीच भी तेज आवाज वाले हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं।

इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के साथ ही राहगीरों, बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को परेशानी होती है। परिवहन विभाग ने ऐसे मामलों में कार्रवाई सख्त करने का निर्णय लिया है। प्रेशर हॉर्न लगा वाहन पहली बार पकड़े जाने पर चेतावनी दी जाएगी, लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन स्वामी को दस हजार रुपये का चालान भुगतना पड़ेगा। अभी इसके लिए दो हजार रुपये के चालान का प्रविधान है।

चालक की एकाग्रता भंग करते हैं प्रदेश में दुर्घटनाओं का एक कारण वाहन चालक का वाहन चलाते समय ध्यान भटकना भी है। प्रेशर हॉर्न अक्सर दूसरे वाहन चालक की एकाग्रता भंग करते हैं, जिससे उनके वाहन का बैलेंस बिगड़ जाती है। इससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। कई मामलों में तेज आवाज के लिए वाहनों में कंपनी से अलग हॉर्न लगाए जाते हैं।