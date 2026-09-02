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अब प्रेशर हॉर्न पर सख्त कार्रवाई, देना होगा 10000 का चालान

By Vikas Gusain Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 02 Sep 2026 12:52 PM (IST)

युवाओं द्वारा वाहनों में लगाए जा रहे प्रेशर हॉर्न पर अब सख्त कार्रवाई होगी, जिससे ध्वनि प्रदूषण और दुर्घटनाएं कम होंगी।

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राज्य ब्यूरो, देहरादून। युवाओं में वाहनों को अलग अंदाज देने और सड़क पर अपनी मौजूदगी का अहसास कराने के लिए प्रेशर हॉर्न लगाने का बढ़ता चलन अब महंगा पड़ सकता है। कई युवा और वाहन चालक बाजारों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों व आबादी के बीच भी तेज आवाज वाले हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं।

इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के साथ ही राहगीरों, बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को परेशानी होती है। परिवहन विभाग ने ऐसे मामलों में कार्रवाई सख्त करने का निर्णय लिया है। प्रेशर हॉर्न लगा वाहन पहली बार पकड़े जाने पर चेतावनी दी जाएगी, लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन स्वामी को दस हजार रुपये का चालान भुगतना पड़ेगा। अभी इसके लिए दो हजार रुपये के चालान का प्रविधान है।

चालक की एकाग्रता भंग करते हैं

प्रदेश में दुर्घटनाओं का एक कारण वाहन चालक का वाहन चलाते समय ध्यान भटकना भी है। प्रेशर हॉर्न अक्सर दूसरे वाहन चालक की एकाग्रता भंग करते हैं, जिससे उनके वाहन का बैलेंस बिगड़ जाती है। इससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। कई मामलों में तेज आवाज के लिए वाहनों में कंपनी से अलग हॉर्न लगाए जाते हैं।

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ऐसे हॉर्न यातायात नियमों के उल्लंघन के साथ ध्वनि प्रदूषण का भी कारण बनते हैं। अपर परिवहन आयुक्त एसके सिंह का कहना है कि मोटर यान अधिनियम में यह संशोधन किया गया है। राज्य में इसे लागू करने के लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी।

अधिक धुआं छोड़ने पर सीधे कटेगा चालान

वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भी अब नरमी नहीं बरती जाएगी। निर्धारित सीमा से अधिक धुआं छोड़ते पाए जाने वाले वाहनों को चेतावनी देकर छोड़ने के बजाय सीधे चालान किया जाएगा। परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमें वाहनों की जांच के दौरान ध्वनि और उत्सर्जन मानकों की भी जांच करेंगी। मानकों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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