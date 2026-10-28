'सशक्त उत्तराखंड 2025–2035' का विजन: ₹1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश उतरा धरातल पर, GSDP दोगुनी करने की ओर मजबूत कदम

डिजिटल टीम, देहरादून।उत्तराखंड को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार का 'सशक्त उत्तराखंड 2025–2035' रोडमैप तेजी से परिणाम देने लगा है। प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को दोगुना करने के लक्ष्य के तहत आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए ₹3.56 लाख करोड़ के करारों में से अब तक ₹1.01 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं।