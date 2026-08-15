उत्तराखंड में 1.07 लाख मतदाताओं के खिलाफ दर्ज हुई आपत्तियां, वोटर को जारी होगी नोटिस

राज्य ब्यूरो, देहरादून। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में शामिल एक लाख सात हजार मतदाताओं के खिलाफ आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इन मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के लिए यह आपत्तियां डाली गई हैं।

अब इन आपत्तियों पर आपत्तिकर्ता व मतदाता, दोनों को नोटिस जारी होंगे। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) दोनों का पक्ष सुनने के बाद ऐसे नाम मतदाता सूची में शामिल रखने अथवा हटाने के संबंध में निर्णय लेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की।

इस दौरान उन्हाेंने प्राप्त दावे और आपत्तियों की जानकारी देते हुए इनके निस्तारण में निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को सक्रिय करते हुए दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

14 जुलाई से 13 अगस्त तक 2.83 लाख दावे-आपत्तियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 14 जुलाई से 13 अगस्त तक विभिन्न माध्यमों से कुल 2,83,890 दावे एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें नए मतदाता बनाने के लिए करीब 1.28 लाख फॉर्म-छह, मतदाताओं के नाम पर फॉर्म सात के तहत 1.07 आपत्तियों और पता अथवा नाम में संशोधन के लिए 47 हजार फॉर्म आठ प्राप्त हुए।

फॉर्म सात के तहत प्राप्त आपत्तियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इसके लिए निर्वाचन कार्यालय स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच और निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के दौरान राजनीतिक दल अपने बीएलए की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें, जिससे प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग मिल सके। बैठक में राजनीतिक दलों को यह भी बताया गया कि फॉर्म-छह, सात और आठ को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।