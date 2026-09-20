यूपीएल: उत्तराखंड में कल से शुरू होगा क्रिकेट का महाकुंभ, वाणी कपूर बांधेंगी समा

जागरण संवाददाता, देहरादून। क्रिकेट का रोमांच, बालीवुड का ग्लैमर और उत्तराखंड की लोक संस्कृति का रंग। इन तीनों का संगम सोमवार को देहरादून में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) के तीसरे सीजन का कल से रायपुर स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भव्य आगाज होगा।

उद्घाटन समारोह में बालीवुड अभिनेत्री वाणी कपूर मुख्य आकर्षण होंगी, जबकि उत्तराखंड के चर्चित लोक गायक अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधेंगे। एक अक्टूबर तक चलने वाली इस लीग में महिला और पुरुष वर्ग की कुल 11 टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी। टूर्नामेंट का आगाज महिला क्रिकेटरों के मुकाबलों से होगा, जबकि पुरुष वर्ग की जंग मंगलवार से शुरू होगी।

लीग के दौरान दर्शकों को प्रतिदिन दो मुकाबले देखने को मिलेंगे। टीमें लीग चरण में दमदार प्रदर्शन कर नाकआउट में जगह बनाने के लिए जोर लगाएंगी। महिला वर्ग का फाइनल 24 सितंबर और पुरुष वर्ग का खिताबी मुकाबला एक अक्टूबर को खेला जाएगा। यूपीएल के तीसरे सीजन का पहला मुकाबला सोमवार को सुबह 11 बजे पिथौरागढ़ हरिकेन्स और देहरादून वारियर्स के बीच खेला जाएगा। इसके बाद दोपहर तीन बजे बागेश्वर एरियल और मसूरी क्वींस आमने-सामने होंगी।

महिला वर्ग में चार टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। मसूरी क्वींस की कमान नंदिनी कश्यप, बागेश्वर एरियल की प्रेमा रावत, पिथौरागढ़ हरिकेन्स की राघवी बिष्ट और देहरादून वॉरियर्स की श्वेता वर्मा संभालेंगी। महिला वर्ग का फाइनल 24 सितंबर को होगा। पुरुष वर्ग का पहला मुकाबला मंगलवार को शाम 7:30 बजे हरिद्वार एल्मास और नैनीताल टाइगर्स के बीच खेला जाएगा। इसके बाद बुधवार को पिथौरागढ़ हरिकेन्स और टिहरी टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। पिथौरागढ़ की टीम में आइकन प्लेयर मयंक मिश्रा और टिहरी की टीम में तेजस्वी जायसवाल शामिल हैं।