माजरी ग्रांट में यूपी के व्यक्ति का शव मिला, लालतप्पड़ स्थित शूज कंपनी में नौकरी करता था मृतक; शराब का था आदी

ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट के लालतप्पड़ क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति का शव मिला। लालतप्पड़ चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल ने बताया कि शुक्रवार की सुबह सात बजे पुलिस को सूचना मिली कि देहरादून- हरिद्वार हाईवे पर माजरी ग्रांट में खैरा ढाबे के समीप एक व्यक्ति का शव पड़ा है जिसकी पहचान दिनेश निवासी बलिया उत्तर प्रदेश के रूप में हुई।

माजरी ग्रांट में यूपी के व्यक्ति का शव मिला, लालतप्पड़ स्थित शूज कंपनी में नौकरी करता था मृतक

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, डोईवाला: ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट के लालतप्पड़ क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति का शव मिला। लालतप्पड़ चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल ने बताया कि शुक्रवार की सुबह सात बजे पुलिस को सूचना मिली कि देहरादून- हरिद्वार हाईवे पर माजरी ग्रांट में खैरा ढाबे के समीप एक व्यक्ति का शव पड़ा है, जिसकी पहचान दिनेश निवासी बलिया उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। शराब की लत के चलते नौकरी से निकाला गया मृतक माजरी ग्रांट में किराये के घर में रह रहा था। वह लालतप्पड़ स्थित एक शूज कंपनी में कार्यरत था और अधिक शराब पीने का आदी था, जिस कारण कंपनी ने छह जुलाई को दिनेश को काम से हटा दिया था। उसके दोस्तों से मालूम चला है कि वह अत्यधिक शराब पीकर ही कार्य पर आता था और दिन-रात शराब के नशे में ही रहता था। मृतक को कई बार नदियों के किनारे व पुलों के नीचे से भी उठाकर लाया गया। दिनेश के अधिक शराब पीने से उसके परिजन परेशान थे। चार महीने पहले ही परिजन उसे यहां छोड़कर बलिया उत्तर प्रदेश चले गए थे।

Edited By: riya.pandey