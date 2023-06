Uniform Civil Code प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के उद्देश्य से संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। उत्‍तराखंड में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्‍यक्षता में गठित पांच सदस्‍यीय समिति आज दोपहर डेढ़ बजे नई दिल्‍ली में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगी।

Uniform Civil Code: उत्‍तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के उद्देश्य से संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है।

टीम जागरण, देहरादून: Uniform Civil Code: उत्‍तराखंड में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्‍यक्षता में गठित पांच सदस्‍यीय समिति आज दोपहर डेढ़ बजे नई दिल्‍ली में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगी। माना जा रहा है कि आज समिति समान नागरिक संहिता का प्रारूप कब तक उत्‍तराखंड सरकार को सौंपेगी, इसकी जानकारी मीडिया को दे सकती है। विशेषज्ञ समिति का काम पूरा प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के उद्देश्य से संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। गुरुवार देर शाम तक समिति ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया। समिति ने अभी ड्राफ्ट सरकार को सौंपने की तिथि तय नहीं की है। माना जा रहा है कि जुलाई के पहले पखवाड़े में मुख्यमंत्री को समिति ड्राफ्ट सौंप देगी। चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड के दौरे के समय समिति उनकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंप सकती है। प्रदेश सरकार ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें चार सदस्य शामिल किए गए। बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया। इस समिति का कार्यकाल दो बार बढ़ाया गया। इसी वर्ष मई में इसका कार्यकाल चार माह के लिए बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा था कि समिति 30 जून तक ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। समिति भी इसके लिए लगातार जुटी हुई है। सभी वर्गों, धर्मों व राजनीतिक दलों से संवाद के बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। यद्यपि, समिति द्वारा इसका ड्राफ्ट 30 जून, यानी शुक्रवार तक मुख्यमंत्री को सौंपा जाना फिलहाल संभव होता नजर नहीं आ रहा है। कारण यह कि समिति अंतिम ड्राफ्ट तैयार करते हुए किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देना चाहती। यही कारण रहा कि तैयार ड्राफ्ट का गुरुवार को भी समिति सदस्यों ने गहराई से अध्ययन कर विचार-विमर्श किया।

