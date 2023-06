Uniform Civil Code खटीमा विधानसभा से सीएम पुष्‍कर सिंह धामी चुनाव लड़े थे। लेकिन भुवन कापड़ी के सामने उन्‍हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी। पुष्‍कर सिंह धामी ने यहां से उपचुनाव लड़ा और जीत गए। सीएम बनने के बाद UCC कानून लागू करने की बात कही थी।

Uniform Civil Code : धामी का ऐलान उत्‍तराखंड में जल्‍द लागू होगा सि‍विल कोड; कहा- मैंने वादा किया था

देहरादून, जागरण ऑनलाइन टीम। उत्‍तराखंड के सीएम पुष्‍कर सिंह धामी ने कहा है क‍ि उत्‍तराखंड में यू‍निफॉर्म सिविल कोड जल्‍द लागू कर दिया जाएगा। उन्‍होंने यह जानकारी ट्वीट कर दी है। इससे पहले सीएम कई बार कह चुके थे कि वह प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लाएंगे। सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप आज 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु बनाई गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जल्द ही देवभूमि उत्तराखण्ड में #UniformCivilCode लागू किया जाएगा। जय हिन्द, जय उत्तराखण्ड ! June 30, 2023 सीएम पुष्‍कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप आज 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु बनाई गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जल्द ही देवभूमि उत्तराखण्ड में #UniformCivilCode लागू किया जाएगा। जय हिन्द, जय उत्तराखण्ड ! जुलाई में लागू हो सकता है कानून सीएम पद की शपथ लेने के बाद पुष्‍कर सिं‍ह धामी ने एलान किया था कि वो उत्‍तराखंड में समान नागरिक कानून लागू करेंगे। इसके बाद उन्‍होंने कई बार मंच से भी बोला था क‍ि उत्‍तराखंड देश का पहला ऐसा राज्‍य होगा, जहां समान नागरिक कानून लागू किया जाएगा। जानकारों का मानना है क‍ि यह कानून जुलाई में ही लागू हो सकता है, क्‍योंकि सीएम ने कई बार इस कानून को जुलाई में लागू करने की बात कही थी। तब से ही इस कानून को लेकर ड्राफ्टिंंग कमेटी कानून का ड्राफ्ट तैयार करने में जुटी थी। वहीं, कांग्रेस ने कई बार इस कानून को लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने उत्‍तराखंड में लागू होने वाले इस कानून का विरोध किया था।

