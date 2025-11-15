दावा करने वालों को निष्क्रिय खातों में अटके 10.27 करोड़ लौटाए, बैंक अधिकारों ने ग्राहकों को दी ये बड़ी जानकारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। निष्क्रिय खातों में अटकी आम जनता की मेहनत की कमाई को लौटाने के उद्देश्य से आपकी पूंजी आपका अधिकार विषय पर आयोजित जन जागरूकता शिविर सफल रहा। कार्यक्रम का आयोजन एसएलबीसी (एसबीआइ) और जिला अग्रणी बैंक (पीएनबी) की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। बैंक अधिकारियों ने बताया कि निष्क्रिय खातों में पड़ी करीब सवा 10.27 करोड़ की रकम दावा करने वालों को लौटाई जा चुकी है।

शुक्रवार को सर्वे चौक स्थित आइआरडीटी प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक दिपेश राज, भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबंधक शैलेंद्र शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक पीएस रावत, यूनियन बैंक आफ इंडिया के उप महाप्रबंधक मनोहर सिंह और बैंक आफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक अरविंद जोशी उपस्थित रहे। देहरादून जिले के विभिन्न बैंकों में लगभग पांच लाख खातों की करीब 210 करोड़ रुपये की राशि लंबे समय से निष्क्रिय रहने के चलते भारतीय रिजर्व बैंक के विशिष्ट निधि (डीईएएफ) में स्थानांतरित कर दी गई थी।