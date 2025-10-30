UKSSSC Paper Leak: सीबीआई ने संभाली जांच, कब्जे में लिए दस्तावेज
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर एसआईटी से दस्तावेज ले लिए हैं। इस मामले में कुछ लोगों को नामजद किया गया है। सरकार ने युवाओं के विरोध के बाद सीबीआई जांच की घोषणा की थी। एसआईटी निष्क्रिय हो जाएगी, लेकिन एकल सदस्यीय आयोग जांच जारी रखेगा।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में हुए पेपरलीक प्रकरण की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। मंगलवार को सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए अब तक मामले की जांच कर रही एसआइटी से सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। इस मामले में सीबीआई ने भी प्रोफेसर सुमन, खालिद, साबिया, हिना और एक अज्ञात को नामजद किया है।
उत्तराखंड में 21 सितंबर को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपरलीक का प्रकरण सामने आया था। इस घटना पर प्रदेश सरकार के निर्देशों पर एसआइटी का गठन कर जांच शुरू की गई थी। साथ ही सरकार ने इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्य आयोग का गठन किया। युवाओं के विरोध को देखते हुए सरकार ने 29 सितंबर को इस प्रकरण की सीबीआई जांच की घोषणा की थी। इसके बाद 11 अक्टूबर को परीक्षा रद कर दी गई। इस बीच, एकल सदस्य आयोग व एसआइटी ने हरिद्वार व देहरादून समेत अन्य जिलों में सुनवाई करने के साथ ही मामले कर जांच की। एसआइटी ने इस अवधि में 78 व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं।
अब केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग राज्य सरकार की संस्तुति के अनुसार सीबीआई जांच को मंजूरी दे चुका है। इसके बाद सीबीआई ने प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसकी जांच का दायरा पूरा प्रदेश रहेगा। सीबीआई ने अपर पुलिस अधीक्षक राजीव चंदोला को प्रकरण की जांच सौंपी हैं। मंगलवार को सीबीआई ने एसआइटी से अब तक की गई जांच के सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। सीबीआई इस पर आगे अपनी जांच शुरू करेगी।
एसआइटी का नेतृत्व कर रही एसपी जया बलूनी ने बताया कि सीबीआई को समस्त दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं।
एकल सदस्यीय आयोग करता रहेगा जांच
सीबीआई जांच शुरू होने के बाद प्रदेश में अब एसआइटी का काम पूरा हो गया है। इस प्रकरण के लिए गठित एसआइटी अब निष्क्रिय कर दी जाएगी। वहीं, इस मामले में गठित एकल सदस्यीय आयोग अपनी जांच करता रहेगा। आयोग इस प्रकरण में अंतरिम रिपोर्ट शासन को सौंप चुका है। अब वह इस प्रकरण में अपनी जांच करता रहेगा। सचिव गृह शैलेश बगौली ने इसकी पुष्टि की है।
सीबीआई जांच से जगी उम्मीद
यूकेएसएसएसी के पेपरलीक प्रकरण को लेकर अब विस्तृत जांच होगी। सरकार इस प्रकरण पर पहले से ही पेपर के कुछ अंश लीक होने की बात कर रही है। वहीं, युवा इसमें बड़ी साजिश का अंदेशा जता रहे हैं। अब सीबीआई जांच में यह साफ हो जाएगा कि यह परीक्षा केवल एक ही परीक्षा केंद्र तक सीमित रही या फिर अन्य स्थानों पर भी इस तरह की कोई बात सामने आई है।
