UKSSSC : दो कोचिंग सेंटरों के संचालकों पर होगा मुकदमा, तीन अभ्यर्थियों के बारे में फैलाई गई थी गलत अफवाह

UKSSSC Exam स्नातक स्तरीय परीक्षा में अभ्यर्थियों पर सवाल खड़े करने वाले दो कोचिंग सेंटरों के संचालकों के विरुद्ध यूकेएसएसएससी ने रायपुर थाना पुलिस को शिकायत दी है। कमल किशोर पुत्र दीवान राम व चंद्र शेखर पुत्र दीवान राम आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में सफल अभ्यर्थी रहे हैं। इनके बारे में यह अफवाह फैलाई गई कि दोनों भाई हैं व परीक्षा में गलत तरीकों का प्रयोग करके पास हुए।

UKSSSC Exam: अफवाह फैलाने वाले दो कोचिंग सेंटरों के संचालकों पर होगा मुकदमा

