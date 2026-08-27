उत्तराखंड में 3600 समूह-ग पदों के लिए होंगी 26 परीक्षा, यूकेएसएसएससी का नया कार्यक्रम घोषित

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने करीब विभिन्न विभागों में समूह-ग के सीधी भर्ती वाले करीब 3600 पदों पर चयन के लिए सितंबर, 2026 से फरवरी, 2027 तक 26 प्रस्तावित भर्ती परीक्षाओं का नया कार्यक्रम जारी किया है। आयोग ने पदवार परीक्षा तिथियां घोषित की हैं। कुछ पदों के लिए लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा भी प्रस्तावित है।

आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्ताेलिया ने कहा कि यह परीक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें यह अंतिम परीक्षा कार्यक्रम नहीं है। कोई अन्य बड़ी परीक्षा के साथ आयोग की परीक्षा तिथि टकराने की स्थिति में कुछ परीक्षाओं की तिथि में बदलाव भी किया जा सकता है।