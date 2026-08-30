Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

शुद्धिकरण प्रकरण के बाद से गरमाई सियासत: उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर भाजपा-कांग्रेस की जंग

By Vikas Gusain Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Sun, 30 Aug 2026 08:10 AM (IST)

हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के बाद हुए शुद्धिकरण मामले पर सियासी घमासान तेज है। आगामी चुनावों के मद्देनजर ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. हल्द्वानी में खरगे की जनसभा के बाद शुद्धीकरण मामले पर विवाद।

  2. कांग्रेस इसे अनुसूचित जाति के सम्मान से जोड़कर भुना रही।

  3. उत्तराखंड में 25 लाख से अधिक अनुसूचित जाति वोट बैंक।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की आठ अगस्त को हल्द्वानी में हुई जनसभा के बाद सभा स्थल के शुद्धिकरण मामले की गूंज इन दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के सियासी गलियारों में चर्चा के केंद्र में है। इस मुद्दे पर गरमाती सियासत को आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अनुसूचित जाति के वोट बैंक के बीच पैंठ बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है।

कांग्रेस इस मामले को अनुसूचित जाति के सम्मान से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में है। वहीं, भाजपा अपनी जांच का हवाला देते हुए यह स्पष्ट कर चुकी है कि प्रकरण में पार्टी का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं है। इसके साथ ही शुद्धीकरण कार्यक्रम करने वाली संस्था ने भी इसमें अपनी सफाई पेश की है।

शुद्धीकरण प्रकरण के बाद से गरमाई प्रदेश की सियासत

प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति की अनुमानित आबादी 25 लाख से अधिक है। वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति की आबादी करीब 22 लाख और अनुसूचित जनजाति की आबादी 3.38 लाख है। यह आंकड़ा 25 लाख से उपर है।

प्रदेश में तकरीबन 22 लाख है अनुसूचित जाति की आबादी

निर्वाचन आयोग के इस मानक कि कुल आबादी का 61 प्रतिशत मतदाता बनने योग्य होते हैं तो इस लिहाज से यह संख्या तकरीबन 21 लाख के आसपास है। जो मौजूदा मतदाता सूची के लिहाज से कुल मतदाताओं का 25 प्रतिशत बैठती है। यह एक अनुमानित आंकड़ा है। यही कारण भी है कि कोई भी राजनीतिक दल इस बड़े वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहता। इस वर्ग के वोटर सभी विधानसभा क्षेत्रों में हैं, लेकिन कई सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं। राज्य में कई सीटों पर चुनाव कम मतों के अंतर से तय होते रहे हैं। ऐसे में कुछ हजार मतों का रुख भी परिणाम बदल सकता है।

राजनीतिक दल इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए

यही वजह है कि चुनावी माहौल बनने से पहले ही राजनीतिक दल इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भाजपा ने पिछले कुछ चुनाव से इस वर्ग में अच्छी पैठ बनाई है। कांग्रेस इन्हें परंपरगत रूप से अपना मजबूत आधार वोट बैंक मानती हैं। वहीं, मैदानी क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी का भी इन वोटरों पर प्रभाव है।

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई, हरिद्वार के मंगलौर में दो सील, 2 से मांगे कागज

यह भी पढ़ें- Uttarakhand Weather: मानसून फिर सक्रिय, 2 सितंबर तक भारी बारिश; देहरादून सहित 8 जिलों में आज यलो अलर्ट

कांग्रेस ने मुद्दा बनाते हुए सीधे भाजपा को निशाने पर लिया

बहरहाल, बात हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण प्रकरण की करें तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए सीधे भाजपा को निशाने पर लिया है। कांग्रेस इसे सामाजिक सम्मान और संवेदनशीलता से जोड़ रही है। दूसरी ओर, भाजपा ने स्पष्ट किया है कि पार्टी जातिवाद नहीं राष्ट्रवादी सोच के साथ आगे बढ़ती है। इसमें किसी वर्ग के अपमान की बात सोची भी नहीं जा सकती। कुल मिलाकर, भाजपा और कांग्रेस दोनों के मध्य इस मुद्दे पर जुबानी जंग खूब चल रही है। इसका वे कितना फायदा उठा पाते हैं, यह भविष्य के गर्त में छिपा है।