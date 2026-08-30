शुद्धिकरण प्रकरण के बाद से गरमाई सियासत: उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर भाजपा-कांग्रेस की जंग

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की आठ अगस्त को हल्द्वानी में हुई जनसभा के बाद सभा स्थल के शुद्धिकरण मामले की गूंज इन दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के सियासी गलियारों में चर्चा के केंद्र में है। इस मुद्दे पर गरमाती सियासत को आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अनुसूचित जाति के वोट बैंक के बीच पैंठ बनाने से जोड़कर देखा जा रहा है।

कांग्रेस इस मामले को अनुसूचित जाति के सम्मान से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में है। वहीं, भाजपा अपनी जांच का हवाला देते हुए यह स्पष्ट कर चुकी है कि प्रकरण में पार्टी का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं है। इसके साथ ही शुद्धीकरण कार्यक्रम करने वाली संस्था ने भी इसमें अपनी सफाई पेश की है।

शुद्धीकरण प्रकरण के बाद से गरमाई प्रदेश की सियासत प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति की अनुमानित आबादी 25 लाख से अधिक है। वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति की आबादी करीब 22 लाख और अनुसूचित जनजाति की आबादी 3.38 लाख है। यह आंकड़ा 25 लाख से उपर है।

प्रदेश में तकरीबन 22 लाख है अनुसूचित जाति की आबादी निर्वाचन आयोग के इस मानक कि कुल आबादी का 61 प्रतिशत मतदाता बनने योग्य होते हैं तो इस लिहाज से यह संख्या तकरीबन 21 लाख के आसपास है। जो मौजूदा मतदाता सूची के लिहाज से कुल मतदाताओं का 25 प्रतिशत बैठती है। यह एक अनुमानित आंकड़ा है। यही कारण भी है कि कोई भी राजनीतिक दल इस बड़े वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहता। इस वर्ग के वोटर सभी विधानसभा क्षेत्रों में हैं, लेकिन कई सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं। राज्य में कई सीटों पर चुनाव कम मतों के अंतर से तय होते रहे हैं। ऐसे में कुछ हजार मतों का रुख भी परिणाम बदल सकता है।