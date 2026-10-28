कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया शव, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग सख्त... नैनीताल डीएम से मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। रामनगर में अज्ञात युवक का शव कथित रूप से कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से अस्पताल पहुंचाए जाने के मामले में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने सख्त रूख अपनाया है।

आयोग के सदस्य हरि चंद्र सेमवाल ने शिकायत की प्रति जिलाधिकारी नैनीताल को भेजने और मामले में आवश्यक कार्रवाई कर निर्धारित तिथि तक आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आयोग में यह शिकायत आरटीआइ कार्यकर्ता भूपेंद्र कुमार लक्ष्मी ने दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने रामनगर के ग्राम टांडा मल्लू में अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद उसे कथित रूप से कूड़ा वाहन से अस्पताल पहुंचाए जाने पर सवाल उठाए थे। शिकायत में घटना का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने का भी उल्लेख किया गया था।