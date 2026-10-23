अदाणी से बिजली खरीद पर यूपीसीएल से जवाब तलब, टोरेंट पावर मामले पर भी स्पष्टीकरण

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में अदाणी पावर से 1234 मेगावाट बिजली खरीदने के मामले में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड से जवाब मांगा है। आयोग ने बिजली खरीद की अवधि में अंतर और टोरेंट पावर के बोली प्रक्रिया से हटने के मामले में जानकारी देने को कहा है। गुरुवार को सुनवाई के बाद आयोग ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

यूपीसीएल ने 25 साल के लिए बिजली खरीदने की योजना बनाई है। इसके लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया अपनाई गई। आयोग ने जांच के दौरान दो बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। 25 साल की जगह 20 साल क्यों लिखे? बिजली खरीद से जुड़े दस्तावेज में अवधि एक जुलाई, 2029 से 30 जून, 2049 तक लिखी गई है। यह करीब 20 साल होती है, जबकि बिजली खरीद 25 साल के लिए प्रस्तावित है। आयोग ने यूपीसीएल से पूछा है कि दस्तावेज में यह अंतर क्यों है।