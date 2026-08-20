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बिजली शेड्यूल उल्लंघन पर यूइआरसी का शिकंजा, अब देना होगा विचलन शुल्क

By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Thu, 20 Aug 2026 10:28 AM (IST)

यूइआरसी ने बिजली उत्पादन और खरीद के तय शेड्यूल से विचलन पर नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत तय शेड्यूल से हटने पर अब महंगा पड़ेगा और नौ दिन बाद प्रतिदिन ब्याज लगेगा।

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राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में बिजली उत्पादन और खरीद के तय शेड्यूल से हटना अब महंगा पड़ेगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूइआरसी) ने विचलन निपटान तंत्र विनियम, 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य ग्रिड अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखना है।

राज्य ग्रिड से जुड़े संस्थानों तथा राज्य के भीतर बिजली की खरीद-बिक्री करने वाली इकाइयों पर ये नियम लागू होंगे। ड्राफ्ट के अनुसार वास्तविक उत्पादन या बिजली खपत और एसएलडीसी के निर्धारित शेड्यूल में अंतर को डेविएशन माना जाएगा। इसके लिए संबंधित खरीदार या विक्रेता को डेविएशन चार्ज देना होगा।

चार्ज का भुगतान स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की ओर से स्टेटमेंट जारी होने के सात दिन के भीतर करना होगा। नौ दिन के बाद भुगतान पर हर दिन 0.04 प्रतिशत साधारण ब्याज लगेगा। समय पर भुगतान नहीं करने वालों पर आर्थिक शिकंजा और कड़ा होगा।

पिछले वित्तीय वर्ष में डिफाल्ट करने वाले खरीदार या विक्रेता को अगले वर्ष औसत साप्ताहिक देनदारी के 110 प्रतिशत के बराबर लेटर आफ क्रेडिट (एलसी) रखना होगा। भुगतान न होने पर एसएलडीसी एलसी भुना सकेगा। डेविएशन से प्राप्त राशि में महीने के अंत में बचा सरप्लस अलग स्टेट पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड में जाएगा।