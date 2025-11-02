देहरादून: किसानों के काम की खबर, 9 नवंबर तक बनेंगे दो हजार Kisan Credit Card

जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण पर शनिवार को हिमालयन संस्कृति सभागार में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और सचिव वीवीआरसी पुरूषोत्तम के निर्देशन में पशु प्रदर्शनी का शुभारंभ निदेशक पशुपालन डॉ. उदय शंकर पांडेय ने किया। इस दौरान पशुपालकों को विभिन्न योजनाओं की बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

पांच सौ सीएम राज्य पशुधन मिशन पत्र और दो सौ ग्राम्य गो सेवकों का चयन किया जाएगा कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. राकेश कुमार नौटियाल ने बताया कि नौ नवंबर तक प्रदेश में दो हजार किसान क्रेडिट कार्ड, पांच सौ सीएम राज्य पशुधन मिशन पत्र और दो सौ ग्राम्य गो सेवकों के चयन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, उत्तराखंड के सभी जिलों और विकासखंड स्तर पर नौ नवंबर तक विभिन्न् कार्यक्रम और गोष्ठियां आयोजित होंगी। वहीं, पांच नवंबर को दून विवि में अंतर राज्यीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन और सात नवंबर को गोविंद बल्लभ पंत कृषि विवि पंतनगर में किसान एवं पशुपालकों का भव्य मेला आयोजित होगा।