देहरादून: किसानों के काम की खबर, 9 नवंबर तक बनेंगे दो हजार Kisan Credit Card
उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पशुपालन विभाग ने पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया। नौ नवंबर तक दो हजार किसान क्रेडिट कार्ड, पांच सौ सीएम राज्य पशुधन मिशन पत्र और दो सौ ग्राम्य गो सेवकों का चयन किया जाएगा। दून विवि में प्रवासी सम्मेलन और पंतनगर में पशुपालकों का मेला भी आयोजित होगा। बद्री गाय संरक्षण कार्यक्रम से पशुपालकों को लाभ मिलेगा।
जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण पर शनिवार को हिमालयन संस्कृति सभागार में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और सचिव वीवीआरसी पुरूषोत्तम के निर्देशन में पशु प्रदर्शनी का शुभारंभ निदेशक पशुपालन डॉ. उदय शंकर पांडेय ने किया। इस दौरान पशुपालकों को विभिन्न योजनाओं की बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
पांच सौ सीएम राज्य पशुधन मिशन पत्र और दो सौ ग्राम्य गो सेवकों का चयन किया जाएगा
कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. राकेश कुमार नौटियाल ने बताया कि नौ नवंबर तक प्रदेश में दो हजार किसान क्रेडिट कार्ड, पांच सौ सीएम राज्य पशुधन मिशन पत्र और दो सौ ग्राम्य गो सेवकों के चयन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, उत्तराखंड के सभी जिलों और विकासखंड स्तर पर नौ नवंबर तक विभिन्न् कार्यक्रम और गोष्ठियां आयोजित होंगी। वहीं, पांच नवंबर को दून विवि में अंतर राज्यीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन और सात नवंबर को गोविंद बल्लभ पंत कृषि विवि पंतनगर में किसान एवं पशुपालकों का भव्य मेला आयोजित होगा।
गोविंद बल्लभ पंत कृषि विवि में पशुपालकों के मेले का आयोजन होगा
बता दें कि पहले दिन प्रदेश के आठ स्थानों पर जागरूकता गोष्ठी और 13 स्थानों पर पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बद्री गाय के संरक्षण एंव संवर्धन कार्यक्रम के तहत 2024 पशु और 2037 पशुपालकों को लाभांवित किया गया। वहीं, पशु प्रदर्शनी में 995 पशु और 1040 पशुपालक व पशु जागरूकता शिविर में 2061 पशु व 674 पशुपालक और बद्री गाय जागरूकता शिविर में 1025 पशु व 1563 पशुपालक को लाभांवित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉ. राकेश नेगी, डॉ. प्रयंकर नाथ, सीवीओ देहरादून डॉ. सतीश जोशी आदि मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।