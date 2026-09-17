600 रुपये में दो पैंट-शर्ट... 157 रुपये में जूते.. स्कूल ड्रेस कैसे खरीदेगा विद्यार्थी?

अशोक केडियाल, देहरादून। पहले ही मदद के रूप में दी जा रही न्यूनतम धनराशि और ऊपर से वह भी समय पर न मिले तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब व ग्रामीण विद्यार्थियों से हम विज्ञानी, डाक्टर, इंजीनियर बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।

छात्रों को 600 रुपये ड्रेस के लिए दिए जाते हैं और कहा जाता है ड्रेस के रूप में दो शर्ट एवं दो पैंट लेना अनिवार्य है। यही नही 157 रुपये में स्कूली जूते मिलना संभव नहीं है। इन सबके बावजूद शैक्षिक सत्र की पहली छमाही यानी सितंबर माह बीतने में चंद दिन बचे हैं, लेकिन कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों को मिलने वाली गणवेश, जूते व बैग की धनराशि अब तक जारी नहीं हुई है।

प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया है। विद्यालय और छात्र की संख्या प्राथमिक विद्यालय 11580, विद्यार्थी 3,54041

उच्च प्राथमिक स्तर, 2603, विद्यार्थी 101111 इस प्रकार मिलती है प्रति छात्र धनराशि पहली से आठवीं कक्षा तक के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले चार लाख 55 हजार 152 विद्यार्थियों के लिए प्रति छात्र के हिसाब से समग्र शिक्षा की ओर से डीबीटी माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है।