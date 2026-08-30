उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई, हरिद्वार के मंगलौर में दो सील; 2 से मांगे गए दस्तावेज

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मदरसा शिक्षा बोर्ड की समाप्ति के बाद एक जुलाई 2026 को अस्तित्व में आए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने राज्य में अवैध रूप से संचालित मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण की सिफारिश पर शनिवार को शिक्षा महानिदेशक आकांक्षा कौंडे और हरिद्वार जिला प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने मंगलौर क्षेत्र में संचालित दो अवैध मदरसों को सील कर दिया।

दो को सोमवार तक अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया है। प्राधिकरण के चेयरमैन डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने इसकी पुष्टि की है। जिला प्रशासन हरिद्वार के साथ शिक्षा महानिदेशक ने की कार्रवाई प्राधिकरण के गठन के बाद प्रदेश में संचालित मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने के लिए उनकी मान्यता और पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर बिना निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए मदरसों का संचालन किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।