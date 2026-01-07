Language
    देहरादून में रास्ते के विवाद में दबंग पड़ोसियों का तांडव, दो पूर्व सैनिकों पर लाठी-डंडों से हमला

    By Vijay Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:51 PM (IST)

    देहरादून के बालावाला क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर दबंग पड़ोसियों ने दो बुजुर्ग पूर्व सैनिकों और उनके परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस ह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    लाठी-डंडों से मारपीट, महिला घायल, जान से मारने की धमकी का आरोप. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, देहरादून। बालावाला क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर दबंग पड़ोसियों ने दो बुजुर्ग पूर्व सैनिकों और उनके परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के दौरान तीन टांके लगाने पड़े। मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस को शिकायत दी है।

    पीड़ित पूर्व सैनिक विक्रम सिंह बिष्ट (71 वर्ष) और प्रकाश चंद्र बमोला (61 वर्ष) ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पड़ोसी पृथ्वी सिंह बिष्ट और प्रमोद सिंह बिष्ट जबरन उनकी बाउंड्री तोड़कर 10 फीट चौड़े रास्ते को 15 फीट करने का दबाव बना रहे हैं।

    इसी विवाद को लेकर आरोपितों ने 24 दिसंबर की सुबह लाठी-डंडों के साथ उनके घर में घुसकर हमला कर दिया। हमले के दौरान प्रकाश चंद्र बमोला की पत्नी कुसुम बमोला की उंगली में गंभीर चोट आई, जिसमें तीन टांके लगाए गए हैं।

    पीड़ितों का आरोप है कि हमलावरों ने न केवल मारपीट की, बल्कि लाइसेंसी पिस्टल होने और ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की। थाना रायपुर के एसओ गिरीश नेगी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

