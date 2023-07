Vikasnagar उत्तरकाशी से सामान खाली कर लौट रहा ट्रक दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लखवाड़ बैंड के पास खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। रविवार की मध्य रात्रि जैसे ही ट्रक दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुड्डो बांध से लगभग तीन से चार किलोमीटर लखवाड़ की तरफ पहुंचा कि ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया।

Vikasnagar: उत्तरकाशी से सामान खाली कर लौट रहा ट्रक खाई में गिरा, हरिद्वार के चालक की मौत

जागरण संवाददाता, विकासनगर: उत्तरकाशी से सामान खाली कर लौट रहा ट्रक दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लखवाड़ बैंड के पास खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। चालक हरिद्वार का रहने वाला है। कालसी थाने की पुलिस व एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर चालक को खाली से निकाला, लेकिन तब तक चालक दम तोड़ चुका था। चालक मीन बहादुर 42 पुत्र तेगबहादुर निवासी ज्वालापुर हरिद्वार टाटा 407 ट्रक से नमकीन की सप्लाई के लिए हरिद्वार से उत्तरकाशी गया था तथा समान खाली कर वापस हरिद्वार लौट रहा था। रविवार की मध्य रात्रि जैसे ही ट्रक दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुड्डो बांध से लगभग तीन से चार किलोमीटर लखवाड़ की तरफ पहुंचा कि ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों ने इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिलते ही कालसी थानाध्यक्ष रविंद्र नेगी मय पुलिस बल व एसडीआरएफ टीम के मौके पर पहुंचे। टीम ने रात के अंधेरे में टार्च आदि की रोशनी से रेस्क्यू कर ट्रक चालक मीन बहादुर पुत्र तेगबहादुर निवासी ज्वालापुर हरिद्वार को लगभग 150 मीटर गहरी खाई से निकाला गया। चालक मीनबहादुर की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने घटना की जानकारी वाहन स्वामी व चालक के स्वजन को दी। शव को मोर्चरी विकासनगर भिजवाया। थानाध्यक्ष कालसी के अनुसार हादसे की वजह खराब रास्ता हो सकता है। घटना की जांच की जा रही है।

