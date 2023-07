Tomato Price: उत्तराखंड में यहां मिलेगा 50 रुपये किलो टमाटर, महज 2 घंटे में छह कुंतल की हुई खपत

सब्जियों के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। खासतौर पर आम जरूरत में शामिल टमाटर के दाम डेढ़ सौ रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच चुके हैं। ऐसे में कृषि उत्पादन मंडी समिति ने आम नागरिकों को राहत देने के लिए थोक मंडी में ठोक दाम पर टमाटर बिक्री के लिए दो काउंटर लगाए हैं। जिनमें 50 से 70 रुपए प्रति किलो टमाटर उपलब्ध कराए गए।

ऋषिकेश में 50 रुपये किलो बिकने लगे टमाटर, महज 2 घंटे में छह कुंतल की हुई खपत

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: सब्जियों के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। खासतौर पर आम जरूरत में शामिल टमाटर के दाम डेढ़ सौ रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच चुके हैं। ऐसे में कृषि उत्पादन मंडी समिति ने आम नागरिकों को राहत देने के लिए थोक मंडी में ठोक दाम पर टमाटर बिक्री के लिए दो काउंटर लगाए हैं। जिनमें 50 से 70 रुपए प्रति किलो टमाटर उपलब्ध कराए गए। महज दो घंटे के लिए लगाए गए काउंटर में पहले दिन छह कुंतल टमाटर बिक्री हुए। लगातार बढ़ रहे टमाटर टमाटर के दाम आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, जिससे रसोई का स्वाद भी गड़बड़ा गया है। आम आदमी की परेशानी को देखते हुए कृषि उत्पादन मंडी समिति ऋषिकेश ने थोक दाम पर आम आदमी को टमाटर उपलब्ध कराने के लिए शनिवार से मंडी समिति परिसर में दो काउंटर पर टमाटर की बिक्री शुरू की है। शनिवार को पहले दिन काउंटर का उद्घाटन कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष विनोद कुकरेती ने किया। सस्ते दाम पर टमाटर उपलब्ध होने की सूचना पाकर बड़ी संख्या में लोग टमाटर खरीदने पहुंचे। प्रातः 10:00 से 12:00 तक लगाए गए काउंटर में महज दो घंटे में छह क्विंटल टमाटर बिक्री हुए। दाम नियंत्रण तक जारी रहेंगे काउंटर मंडी समिति के अध्यक्ष विनोद कुकरेती ने बताया कि टमाटर के दाम नियंत्रण में आने तक यह काउंटर जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से कृषि उत्पादन मंडी समिति में टमाटर की आवक लगातार घट रही है। पूर्व में जहां प्रतिदिन करीब डेढ़ सौ से 200 क्विंटल तक टमाटर पहुंचते थे। वही यह आवक अब घटकर 70 क्विंटल तक आ गई है। उन्होंने बताया कि टमाटर के अलावा अन्य सब्जियों की आवक भी लगातार कम हो रही है, जिससे सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंडी समिति का प्रयास है कि आम नागरिकों को महंगाई से राहत दी जाए, इसके लिए फुटकर मंडी में भी दाम नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है।

Edited By: Abhishek Pandey