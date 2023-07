Tomato Price Hike 50 और 70 रुपये प्रति किग्रा की दर से 550 लोगों ने टमाटर खरीदे। आमजन के लिए कम दाम पर टमाटर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाए गए काउंटरों से तीन घंटे में 11 कुंतल टमाटर बिक गए। शनिवार को पहले दिन लगे काउंटर का उपमहाप्रबंधक विजय थपलियाल व उनकी टीम ने निरीक्षण किया। रविवार को मंडी में अवकाश का होने के कारण सभी काउंटर बंद रहेंगे।

Tomato Price Hike: तीन घंटे में पहले दिन बिके 11 कुंतल टमाटर

जागरण संवाददाता, देहरादून: Tomato Price Hike: आमजन के लिए कम दाम पर टमाटर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाए गए काउंटरों से तीन घंटे में 11 कुंतल टमाटर बिक गए। 50 और 70 रुपये प्रति किग्रा की दर से 550 लोगों ने टमाटर खरीदे। सबसे अधिक 70 रुपये वाले टमाटर की कुल सात कुंतल खरीद की गई। जबकि चार कुंतल टमाटर 50 रुपये की कीमत वाला खरीदा गया। आज यानी रविवार को मंडी में अवकाश का होने के कारण सभी काउंटर बंद रहेंगे। शनिवार को पहले दिन लगे काउंटर का उपमहाप्रबंधक विजय थपलियाल व उनकी टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चौधरी इलाहीवख्श की दुकान के सामने गंदगी मिलने पर पांच हजार का चालान किया। उन्होंने निर्देश दिए कि इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि कोई व्यापारी बिक्री के लिए टमाटर न लेने पाए। बताया कि बरसात के कारण अभी काउंटरों पर अपेक्षाकृत कम भीड़ देखने को मिल रही है। आमजन मंडी में बरसात के कारण कम पहुंच पा रहे हैं। जैसे-जैसे मौसम साफ होगा बिक्री बढ़ेगी। फरीद एंड कंपनी के काउंटर से कुल आठ कुंतल सबसे अधिक टमाटर बेचा गया है। जबकि सवींद्र कुमार जग्गी और वर्मा एंड संस की दुकान से 50 किग्रा और अवतार फ्रूट कंपनी के काउंटर से दो कुंतल टमाटर बिका। बाहर दुकानदार कर रहे मनमानी उपमहाप्रबंधक ने बताया कि बाहर दुकानदार वेवजह टमाटर के दाम में बढ़ोतरी कर रहे हैं। टमाटर का दाम अब कम हो गया है, लेकिन फिर भी इसे 100 रुपये से अधिक बेचा जा रहा है। ऐसे दुकानदारों पर लगाम लगाने के लिए ही मंडी में व्यवस्था बनाई गई है। ये तब तक यूं ही चलेगी, जब तक टमाटर के दाम मंडी के बाहर सामान्य नहीं हो जाते हैं। टमाटर की गुणवत्ता में कमी पाने पर लगाई फटकार निरीक्षण के दौरान सवींद्र सिंह जग्गी की दुकान पर लगे टमाटरों की गुणवत्ता ठीक न पाने पर उपमहाप्रबंधक ने फटकार लगाई। साथ ही तत्काल टमाटरों को बदलने का निर्देश दिया। जिसके बाद टमाटर की क्रेट को बदला गया।

Edited By: Nirmala Bohra