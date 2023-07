Tiger Death : बाघों की मौत की जांच रिपोर्ट सौंपी, दो मौत संदेह के घेरे में; प्रदेश में अब तक 14 बाघों की मौत

इसी क्रम में मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं कार्बेट टाइगर रिजर्व व राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशकों से रिपोर्ट मांगी गई थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में बाघों की मौत प्राकृतिक रूप से होना पाया गया था लेकिन बड़ी संख्या में हुई मौतों का सटीक कारण जानने के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डा. समीर सिन्हा ने जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कही थी।

Tiger Death : बाघों की मौत की जांच रिपोर्ट सौंपी, दो मौत संदेह के घेरे में

राज्य ब्यूरो, देहरादून : उत्तराखंड में इस वर्ष एक के बाद एक हुई 14 बाघों की मौत मामले में जांच रिपोर्ट मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को सौंप दी गई है। इसमें दो बाघों की मौत संदेह के घेरे में हैं। बिसरा रिपोर्ट के आधार पर की गई जांच की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। जल्द की बाघों के मौत के रहस्य से पर्दा उठ सकता है। राज्य में इस वर्ष जनवरी से अब तक कार्बेट टाइगर रिजर्व में चार, तराई पूर्वी, पश्चिमी व केंद्रीय,अल्मोड़ा और रामनगर वन प्रभागों में नौ, राजाजी टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मौत हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विभाग को इन प्रकरणों की गहनता से पड़ताल करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं, कार्बेट टाइगर रिजर्व व राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशकों से रिपोर्ट मांगी गई थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में बाघों की मौत प्राकृतिक रूप से होना पाया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में हुई मौतों का सटीक कारण जानने के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डा. समीर सिन्हा ने जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कही थी। दरअसल, इस अवधि में जितने भी बाघ मृत मिले उनके खाल, हड्डियां व दांत सुरक्षित पाए गए। एक शव सड़ा-गला था, लेकिन सभी हड्डियां सुरिक्षत थीं। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन्हें जहर देने की बात भी सामने नहीं आई है। ऐसे में इनके शिकार व प्रतिशोध में मार डालने की संभावना नहीं है। सभी मृत बाघों का बिसरा जांच के लिए आइवीआरआइ भेजा गया। जिसकी रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद जांच हुई और अब रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डा. समीर सिन्हा को मिल गई है। उन्होंने इसका अध्ययन करने के बाद ही टिप्पणी की बात कही है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार दो बाघों की मौत का कारण अब भी स्पष्ट नहीं हुआ है।

