Dehradun: 60 ग्राम स्मैक तस्करी करते महिला समेत तीन गिरफ्तार, उपयोग में लाए गए दो दोपहिया वाहन भी किए गए सीज

कोतवाली पुलिस ने 60 ग्राम स्मैक की तस्करी के आरोप में एक महिला समेत तीन लोग को गिरफ्तार किया गया है। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत लगभग 2.50 लाख बताई गई है। तस्करी में प्रयुक्त दो दोपहिया वाहन भी सीज किए गए। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।

60 ग्राम स्मैक तस्करी करते महिला समेत तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: कोतवाली पुलिस ने 60 ग्राम स्मैक की तस्करी के आरोप में एक महिला समेत तीन लोग को गिरफ्तार किया गया है। बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत लगभग 2.50 लाख बताई गई है। तस्करी में प्रयुक्त दो दोपहिया वाहन भी सीज किए गए। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक केआर पांडेय ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। गठित टीम ने मनसा देवी फाटक के पास चेकिंग के दौरान से दो पुरुष एवं एक महिला को 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। तस्करी में इस्तेमाल बुलेट मोटरसाइकिल व स्कूटी सीज तस्करी में प्रयुक्त रायल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल तथा स्कूटी को सीज किया गया। पुलिस ने इस मामले में राधेश्याम निवासी मारीदीन दारपुर थाना ननौता जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश,आलोक निवासी गली नंबर दो गुमानीवाला ऋषिकेश, रिंकू देवी उर्फ ममता निवासी गली नंबर दो गुमानीवाला ऋषिकेश के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पहले भी एनडीपीएस एक्ट में अभियोग है दर्ज पुलिस के अनुसार पूछताछ करने पर आरोपी आलोक व ममता ने बताया कि आजकल ऋषिकेश में कावड़ यात्रा व यात्रा सीजन चल रहा है। इस दौरान काफी संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं। जिस कारण राधेश्याम से यह स्मैक सहारनपुर से यहां मंगवा कर सस्ते दामों पर खरीद कर यहां ऊंचे दामों पर बेचते हैं। आलोक एवं रिंकू देवी के खिलाफ पहले भी कोतवाली ऋषिकेश में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है।

