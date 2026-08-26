उत्तराखंड में होम स्टे के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी आसान, बदले नवीनीकरण के नियम

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने और पर्यटन इकाइयों के पंजीकरण एवं नवीनीकण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी व समयबद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।

इस कड़ी में पर्यटन सचिव एवं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीराज गर्ब्याल ने सभी जिला पर्यटन विकास अधिकारियों को उत्तराखंड पर्यटन यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली के तहत पंजीकरण व नवीनीकरण से संबंधित प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

180 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य नई व्यवस्था के तहत होम स्टे, होटल, रिसार्ट, हेल्थ स्पा, गेस्ट हाउस, आश्रम, धर्मशाला, बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों के साथ ही ट्रेवल एजेंसी, टूर आपरेटर, साहसिक पर्यटन और मनोरंजन से जुड़ी इकाइयों के पंजीकरण की प्रक्रिया सरलीकृत की गई है। अपंजीकृत अथवा जिन इकाइयों का पूर्व पंजीकरण समाप्त हो चुका है, उन्हें नियमावली जारी होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा।