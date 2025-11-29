Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dehradun News: टीचर ने लिया छात्रा के यौन शोषण का संज्ञान, तब उठा मौसा की करतूत से पर्दा

    By Rajesh Panwar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:03 PM (IST)

    देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा अपने मौसा द्वारा यौन शोषण का शिकार हुई। पीड़िता ने लोक-लाज के डर से परिवार को नहीं बताया। स्कूल की शिक्षिका ने मामले को समझा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपित मौसा को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पीड़िता के परिवार से जुड़े कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हुए।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून) : रिश्ते में मौसा ही नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करता रहा। मगर लोक-लाज के भय से पीड़िता स्वजन से दुष्कर्म की बात छिपाती रही।

    आखिरकार टीचर ने छात्रा के यौन शोषण का संज्ञान लिया। तब जाकर रिश्ते को कलंकित करने वाले आरोपित मौसा की करतूत से पर्दा उठा। थाना सेलाकुई क्षेत्र में नाबालिक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित मौसा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में छात्रा के स्कूल की शिक्षिका ने ही थाने में तहरीर दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यौन शोषण के कारण पीड़िता काफी परेशान थी। स्कूल में उसने किसी प्रकार अपनी पीड़ा सहेलियों को बताई। तब एक सहेली ने हिम्मत दिखाई और यह बात शिक्षिका को बता दी।

    शिक्षिका ने मामले की गंभीरता को समझा और पीड़िता से पूछताछ की। इसके बाद उसने तत्काल पूरा मामला पुलिस को बताया। पुलिस ने तुरंत पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पीड़िता के आरोपित मौसा को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पीड़िता के परिवार से जुड़े कुछ अन्य खुलासे हुए। एसएसआइ जितेंद्र कुमार ने बताया कि पीता के पिता ने अपनी साली के साथ दुष्कर्म किया था।

    इस आरोप में वह अभी जेल में है। पीड़िता की मां मायके में रह रही है। मां ने अपनी बच्ची को भी माहौल से दूर रखने के लिए बहन के पास भेज दिया था। उसे क्या पता था कि बेटी पर बहन के पति की बुरी नजर पड़ेगी।

    यह भी पढ़ें- Roorkee : शादी का झांसा देकर युवती से दो साल तक बनाए संबंध, बाद में विवाह करने से कर दिया इन्कार

    यह भी पढ़ें- रुड़की के मंगलौर में शादी से पहले युवक ने मंगेतर से किया दुष्कर्म, इसके बाद विवाह करने से कर दिया इन्कार