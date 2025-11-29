Dehradun News: टीचर ने लिया छात्रा के यौन शोषण का संज्ञान, तब उठा मौसा की करतूत से पर्दा

आखिरकार टीचर ने छात्रा के यौन शोषण का संज्ञान लिया। तब जाकर रिश्ते को कलंकित करने वाले आरोपित मौसा की करतूत से पर्दा उठा। थाना सेलाकुई क्षेत्र में नाबालिक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित मौसा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में छात्रा के स्कूल की शिक्षिका ने ही थाने में तहरीर दी थी।

जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून) : रिश्ते में मौसा ही नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करता रहा। मगर लोक-लाज के भय से पीड़िता स्वजन से दुष्कर्म की बात छिपाती रही।

यौन शोषण के कारण पीड़िता काफी परेशान थी। स्कूल में उसने किसी प्रकार अपनी पीड़ा सहेलियों को बताई। तब एक सहेली ने हिम्मत दिखाई और यह बात शिक्षिका को बता दी।

शिक्षिका ने मामले की गंभीरता को समझा और पीड़िता से पूछताछ की। इसके बाद उसने तत्काल पूरा मामला पुलिस को बताया। पुलिस ने तुरंत पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पीड़िता के आरोपित मौसा को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पीड़िता के परिवार से जुड़े कुछ अन्य खुलासे हुए। एसएसआइ जितेंद्र कुमार ने बताया कि पीता के पिता ने अपनी साली के साथ दुष्कर्म किया था।

इस आरोप में वह अभी जेल में है। पीड़िता की मां मायके में रह रही है। मां ने अपनी बच्ची को भी माहौल से दूर रखने के लिए बहन के पास भेज दिया था। उसे क्या पता था कि बेटी पर बहन के पति की बुरी नजर पड़ेगी।