Dehradun: स्मार्ट सिटी की बसों के एयरपोर्ट में नियम खिलाफ संचालन पर नाराजगी, मनमानी पर प्रदर्शन की चेतावनी

स्मार्ट सिटी की बसों के एयरपोर्ट में नियम खिलाफ संचालन पर नाराजगी

संवाद सहयोगी, डोईवाला: स्मार्ट सिटी की बसों के एयरपोर्ट में पूर्व में हुई वार्ता के विपरीत संचालन करने पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट टैक्सी मालिक व चालक समिति के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई है। साथ ही मनमानी करने पर विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र भारती ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी व जिला प्रशासन के साथ ही स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के सम्मुख एयरपोर्ट में स्मार्ट सिटी के बसों के संचालन के लिए निर्धारित बीस मिनट के ठहराव की व्यवस्था बनाई गई थी। उसके बावजूद दो-दो बसे मार्ग पर बने स्टॉप पर अधिक समय तक खड़ी की जा रही हैं। मार्ग पर बने स्टॉप पर खड़ी मिलीं बसें उन्होंने बताया कि यूनियन के सदस्यों की ओर से लगातार मिल रही शिकायत पर शुक्रवार को सचिव दीपक पांडे व कोषाध्यक्ष कीर्ति नेगी को इसकी देखरेख का जिम्मा दिया गया तो मौके पर दोनों बसें खड़ी मिली। उन्होंने बताया कि अगर वार्ता के अनुरूप बसों का संचालन नहीं किया जाएगा तो इसका विरोध जताया जाएगा। स्थानीय टैक्सी यूनियन से जुड़े लोगों का अहित बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

