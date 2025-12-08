टपकेश्वर-गढ़ी कैंट सीवर लाइन परियोजना का हुआ शुभारंभ, लोगों को जलभराव की समस्या से मिलेगी निजात
जागरण संवाददाता, देहरादून। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के तहत 53.72 करोड़ की लागत से बनने वाले टपकेश्वर-गढ़ी कैंट सीवर लाइन परियोजना का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भूमिपूजन किया।
उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को यह परियोजना प्रदूषण व जलभराव जैसी समस्याओं से राहत दिलाएगी। इस दौरान उन्होंने गढ़ी कैंट के विशिष्ट जनों को सम्मानित किया।
रविवार को गढ़ी कैंट स्थित डाकरा बाजार में आयोजित कार्यक्रम में कैबनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धामी सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है, उनका लोकार्पण भी समय पर करती है। सरकार क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
उन्होंने सशस्त्र सेना झंडा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड से देश में 75 प्रतिशत सैनिक हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप पंचम धाम सैन्यधाम को जल्द जनता के लिए समर्पित किया जाएगा।
इस मौके पर मंडल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, विष्णु गुप्ता, राजेंद्र कौर सौंधी, ज्योति कोटिया, प्रदीप रावत, समीर डोभाल, बेला गुप्ता, देवेंद्र पाल सिंह, मधु खत्री, टीड.भूटिया, मनोज क्षेत्री, प्रभा शाह, निर्मला भट्ट आदि मौजूद रहे।
