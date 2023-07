Dehradun News: कुरान जलाने के विरोध में स्वीडन के PM का फूंका पुतला, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर जताया गुस्सा

मुस्लिम युवा संगठन की ओर से स्वीडन में हुई कुरान जलाने की घटना के विरोध में वहां के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का पुतला का फूंका गया। शुक्रवार को तहसील चौक पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए रोष जताया। संगठन के अध्यक्ष नवाज कुरैशी ने कहा कि सरकार को किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाए जाने के खिलाफ ठोस कानून बनाना चाहिए।

कुरान जलाने के विरोध में स्वीडन के पीएम का फूंका पुतला

जागरण संवाददाता, देहरादून: मुस्लिम युवा संगठन की ओर से स्वीडन में हुई कुरान जलाने की घटना के विरोध में वहां के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का पुतला का फूंका गया। शुक्रवार को तहसील चौक पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए रोष जताया। संगठन के अध्यक्ष नवाज कुरैशी ने कहा कि सरकार को किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाए जाने के खिलाफ ठोस कानून बनाना चाहिए। सभी धर्मों और धार्मिक ग्रंथों का सम्मान आवश्यक करना चाहिए। इस मौके पर बिलाल अहमद, शादाब कुरैशी, अमान कुरैशी, जीशान अली, नाजिम कुरैशी आदि मौजूद रहे।

