उत्तराखंड में मेक इन इंडिया का नाम, दो करोड़ की मशीनों के दाम 05 करोड़ पार

जागरण संवाददाता, देहरादून। सर्वे आफ इंडिया में नक्शे छापने की प्लाटर मशीन की खरीद के नाम पर घपले के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सर्वेयर जनरल और चीफ विजिलेंस आफिसर को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह खेल मेक इन इंडिया के नाम पर किया जा रहा है। जिसकी आड़ में महज दो करोड़ रुपए की 11 मशीनों को 5.42 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह शिकायत दिग्गज टेक कंपनी एचपी के डीलर वाइडप्रिंट सिस्टम्स एंड साल्यूशंस के सीईओ केडी भारद्वाज ने दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार मशीनों की खरीद के लिए जब प्री बिड मीटिंग आयोजित की गई थी, तब भी यह मुद्दा उठाया गया था। लेकिन, सर्वे आफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में भारत में मेक इन इंडिया के तहत कोई भी कंपनी प्लाटर तैयार नहीं करती हैं। लेकिन, जब जेम पोर्टल में टेंडर आमंत्रित किए गए तो रेप्रोग्राफिक्स नाम की कंपनी ने जापान की कंपनी के साथ अपने अनुबंध के आधार पर यह शर्त स्वीकार कर ली। बाकी कंपनियां टेंडर में भाग नहीं ले पाईं।

शिकायत में आरोप लगाया कि जो कंपनी मेक इन इंडिया का दावा कर रही है, वह जापान की मूल निर्माता कंपनी की मशीन में सिर्फ एक छोटा पार्ट जोड़कर यह सब कर रही है। जो कि पूरी तरह अवैध है। यही नहीं, एकमात्र प्रतिभागी होने के बाद 02 करोड़ रुपए के प्लाटर 5.42 करोड़ रुपए से बेचने की तैयारी कंपनी ने कर दी है।