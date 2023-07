Civil Services Exam Preparation श्री देव सुमन विवि ऋषिकेश कैंपस में अक्टूबर माह से सिविल सर्विसेज की निशुल्क कोचिंग शुरू होने जा रही है। रविवार को राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में राज्यपाल ने यह घोषणा की। रविवार को राजभवन आडिटोरियम में सिविल सेवा-2022 में उत्तराखंड के सफल अभ्यर्थियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में राज्यपाल ने चयनित 15 अभ्यर्थियों को सम्मानित किया।

