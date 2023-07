Uttarakhand News: देहरादून रजिस्ट्री कार्यालय में जालसाजी की जांच करेगी एसआइटी, सीएम धामी ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभिलेखों में की गई जालसाजी की विस्तृत एवं समयबद्ध जांच एसआइटी से कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते शनिवार को देहरादून में भू अभिलेखों की जालसाजी का प्रकरण सामने आने के बाद निबंधक कार्यालय व अभिलेखागार का निरीक्षण किया था। इस एसआइटी में एक आइएएस अधिकारी निबंधक व पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे।

राज्य ब्यूरो, देहरादून: शनिवार को देहरादून के उप निबंधक कार्यालय व अभिलेखागार के औचक निरीक्षण में कई खामियां व गंभीर लापरवाही पाए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभिलेखों में की गई जालसाजी की विस्तृत एवं समयबद्ध जांच एसआइटी से कराने के निर्देश दिए हैं। इस एसआइटी में एक आइएएस अधिकारी, निबंधक व पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। उन्होंने राज्य के सभी अभिलेखागार में अभिलेखों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के भी निर्देश दिए हैं। बीते शनिवार मुख्यमंत्री ने किया था निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते शनिवार को देहरादून में भू अभिलेखों की जालसाजी का प्रकरण सामने आने के बाद निबंधक कार्यालय व अभिलेखागार का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि अभिलेख कक्ष में कई वर्षों के महत्वपूर्ण अभिलेख रखे गए हैं, लेकिन उनका रखरखाव, सुरक्षा के मानक, नष्ट होने से बचाव के उपाय मानकों के अनुरूप नहीं हैं। अभिलेख कक्ष में प्रवेश करने एवं नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही पाई गई। उन्हें बताया गया कि विक्रय पत्रों की जिल्द जिनमें पुराने विक्रय प्रतियां सुरक्षित रखी जाती हैं, उनके छेड़छाड़ कर भूमि का फर्जीवाड़ा किया गया है। उल्लेखनीय है कि सबसे पहले दैनिक जागरण ने ही इस गड़बड़ी को उजागर किया था। इस पर मुख्यमंत्री ने अभिलेखों में की गई जालसाजी की जांच के लिए एसआइटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून में पकड़े गए विक्रय विलेखों के फर्जीवाड़े से जुड़े अभिलेखों की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएं। साथ ही राज्य के सभी अभिलेखागार में अभिलेखों के रखरखाव, उनकी सुरक्षा, नकल प्राप्त करने व इनमें प्रवेश को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित अथवा नियंत्रित करने के लिए मानक प्रक्रिया निर्धारित की जाए। इस क्रम में उन्होंने तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।

