उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में भी दर्ज 96 हजार मतदाता, अब होगा सत्यापन

जागरण संवाददाता, देहरादून। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर)-2026 में देहरादून जिले की मतदाता सूची से जुड़ा बड़ा तथ्य सामने आया है। जिले में 96,187 ऐसे मतदाता चिह्नित किए गए हैं, जिनके नाम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं।

भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने मंगलवार को देहरादून पहुंचकर पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की और ऐसे मतदाताओं को उनकी इच्छा के अनुसार किसी एक राज्य की मतदाता सूची में रहने का अवसर देने के निर्देश दिए। आयोग की टीम ने जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डा आशीष चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह और विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए तैनात सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के साथ बैठक की। टीम ने रैंडम जांच, आडिट और पर्यवेक्षण के तहत जिले में चल रहे पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति परखी।

दोहरी मतदाता सूची वालों का घर-घर जाकर सत्यापन जिला निर्वाचन अधिकारी ने आयोग की टीम को बताया कि जिनके नामतदाताओं के नाम दोनों राज्यों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं, उन्हें एक राज्य की मतदाता सूची में रहने का विकल्प दिया जा रहा है। बीएलओ घर-घर जाकर ऐसे मतदाताओं को इसकी जानकारी देंगे और उनकी स्वेच्छा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि पात्र मतदाता किसी भी स्थिति में मताधिकार से वंचित न हों।

11.90 लाख मतदाताओं की मैपिंग पूरी देहरादून जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक 11,90,805 मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज विवरण में विसंगति पाए जाने अथवा संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं कराने के मामलों में 21 अगस्त तक 5,47,617 लोगों को बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जा चुके थे। इनमें से करीब 90 प्रतिशत मामलों में सुनवाई पूरी होने की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने आयोग की टीम को दी।

प्रारूप-7 की आपत्तियों की जांच में विशेष सावधानी आयोग की टीम ने प्रारूप-7 के तहत प्राप्त अधिक संख्या में आपत्तियों के निस्तारण में विशेष सावधानी और निष्पक्षता बरतने के निर्देश दिए। मृत्यु अथवा स्थानांतरण के आधार पर किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले संबंधित जानकारी का बीएलओ और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) से अनिवार्य क्रास-वेरिफिकेशन कराने को कहा गया।