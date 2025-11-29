Language
    उत्तराखंड में SIR की तैयारियां तेज, इन मतदाताओं से संपर्क करेंगे बीएलओ

    By Vikas Gusain Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:12 PM (IST)

    उत्तराखंड में विशेष पुनरीक्षण (SIR) की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) अब चिह्नित मतदाताओं से संपर्क स्थापित करेंगे, ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की कार्यों की समीक्षा। प्रतीकात्‍मक

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने हर जिले में एक हेल्प डेस्क गठित करने के निर्देश दिए हैं ताकि जो व्यक्ति उत्तराखंड की वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपनी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मदद मिल सके।

    प्रदेश में इस समय सभी जिलों में एसआईआर की तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए अक्टूबर में जारी अनंतिम मतदाता सूची का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जा रहा है। इन कार्यों की प्रगति को जांचने और बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति व निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर चर्चा करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों के साथ आनलाइन समीक्षा बैठक की।

    मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलाधिकारी, इलेक्ट्रोल रोल आफिसर और बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच सुनिश्चित करें। जो मतदाता वर्तमान में दूसरी जगह चले गए हैं, बीएलओ उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उन्हें चिह्नित करें। उन्होंने कहा कि इस तैयारी का उद्देश्य यह है कि मतदाताओं को एसआईआर के समय कोई परेशानी न हो। उन्होंने प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप बैग का गठन करने के भी निर्देश दिए हैं।

    बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्रा, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास समेत सभी जिलों के जिलाधिकारी वर्चुअल रूप से उपस्थित थे।

