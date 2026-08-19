अच्छी खबर: केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होगी दूर

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। केदारनाथ धाम यात्रा में देश-विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सरकार ने निगरानी और तेज कर दी है। यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक व्यवस्थाओं को लगातार प्रभावी बनाए रखने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

केदारनाथ यात्रा के नोडल अधिकारी व रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने यात्रा की समीक्षा करते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की कुछ कमी को देखते हुए अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग के प्रभारी सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने दिए व्यवस्था बनाने के निर्देश सचिवालय में मंगलवार को सचिव आवास व केदारनाथ यात्रा के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से यात्रा मार्ग, प्रमुख पड़ावों और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग से लेकर केदारनाथ धाम तक छोटी से छोटी समस्या का भी तत्काल संज्ञान लेकर समयबद्ध समाधान किया जाए। साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत, यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी के भी निर्देश दिए गए।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती पर जोर बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हैं, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की कुछ कमी महसूस हो रही है। इस पर प्रभारी सचिव ने यात्रियों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की अतिरिक्त तैनाती की कार्रवाई के निर्देश दिए।