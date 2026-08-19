अच्छी खबर: केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होगी दूर
केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सरकार ने निगरानी तेज कर दी है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को देखते हुए नोडल अधिकारी ने अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती के निर्देश दिए हैं।
HighLights
केदारनाथ यात्रा में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था तेज
विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के निर्देश दिए
घोड़ा-खच्चरों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी होगी
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। केदारनाथ धाम यात्रा में देश-विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सरकार ने निगरानी और तेज कर दी है। यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक व्यवस्थाओं को लगातार प्रभावी बनाए रखने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
केदारनाथ यात्रा के नोडल अधिकारी व रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने यात्रा की समीक्षा करते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की कुछ कमी को देखते हुए अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती के निर्देश दिए हैं।
रुद्रप्रयाग के प्रभारी सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने दिए व्यवस्था बनाने के निर्देश
सचिवालय में मंगलवार को सचिव आवास व केदारनाथ यात्रा के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से यात्रा मार्ग, प्रमुख पड़ावों और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग से लेकर केदारनाथ धाम तक छोटी से छोटी समस्या का भी तत्काल संज्ञान लेकर समयबद्ध समाधान किया जाए। साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत, यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी के भी निर्देश दिए गए।
विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती पर जोर
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हैं, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की कुछ कमी महसूस हो रही है। इस पर प्रभारी सचिव ने यात्रियों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की अतिरिक्त तैनाती की कार्रवाई के निर्देश दिए।
यह भी पढ़ें- आज दून पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन: रूट डायवर्ट, निकलने से पहले चेक कर लें डायवर्जन प्लान
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में मानसून का कहर: पहाड़ों पर भूस्खलन, नदियां उफान पर; देहरादून-बागेश्वर में आज भारी बारिश की चेतावनी
घोड़ा-खच्चरों के स्वास्थ्य की भी होगी निगरानी
प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी, आवश्यक चिकित्सा सुविधा और संचालन के दौरान निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ यात्रा राज्य की महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में शामिल है।
श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और यात्रा के दौरान सामने आने वाली किसी भी समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित करें।