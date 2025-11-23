रविंद्र बड़थ्वाल, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड के सार्वजनिक क्षेत्र के निगम-उपक्रम (पीएसयू) आने वाले समय में अपने शेयरों के माध्यम से बाजार को लुभाते नजर आएंगे। शेयरों का मूल्य बढ़ाने और शेयरधारकों की आवश्यकता को महसूस कर लाभांश वितरण नीति के अंतर्गत शेयर बायबैक, बोनस शेयर और शेयर विभाजन जैसे प्रविधान सम्मिलित होंगे। इसके लिए नीति को पुनरीक्षित किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लाभांश वितरण नीति के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सक्रिय पीएसयू को सशक्त और लाभकारी बनाने की ठोस पहल की ही है, साथ में उपक्रमों में राजनीतिक और अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को न्यून करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। प्रदेश में ऊर्जा के तीन निगम हों या पेयजल निगम या गढ़वाल मंडल विकास निगम समेत कुल 33 पीएसयू हैं। इनमें में नौ निष्क्रिय हैं, जबकि 24 सक्रिय हैं। सक्रिय उपक्रमों में लाभ की स्थिति में रहे दो उपक्रमों ने लाभांश दिया।

पांच ऐसे भी हैं, जिन्होंने लाभ तो कमाया, लेकिन राजकोष में योगदान के नाम पर ठन-ठन गोपाल। यानी एक भी रुपये का लाभांश के रूप में योगदान नहीं दिया। 17 उपक्रम हानि में हैं। प्रदेश सरकार ने पहली बार साहसिक निर्णय लेकर सभी उपक्रमों को लाभांश वितरण नीति के दायरे में ला खड़ा किया है। यानी अपनी दशा सुधारिये और प्रति वर्ष 20 प्रतिशत लाभांश सरकारी खजाने में जमा कराइये। लाभांश वितरण नीति लागू की जा चुकी है।