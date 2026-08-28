देहरादून में H1N1 इन्फ्लूएंजा के सात नए मरीज मिले: कुल 59 संक्रमित, अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश

जागरण संवाददाता, देहरादून। जिले में स्वाइन फ्लू (एच1एन1,इन्फ्लूएंजा) लगातार पैर पसार रहा है। गुरुवार को 18 सैंपल की जांच में सात मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को सतर्क रहने और संक्रमित मरीजों के उपचार व निगरानी की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

दून अस्पताल समेत जिला अस्पताल कोरोनेशन में समस्त स्टाफ को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह के लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में अलग से देखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में अब तक 148 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिनमें 59 मरीजों में एच1एन1 की पुष्टि हुई है। इनमें 41 देहरादून और 18 अन्य जगहों के मरीज हैं। 40 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 14 मरीज सक्रिय हैं। इनमें 13 का उपचार चल रहा है। वहीं, अब तक पांच मौतें दर्ज हैं, हालांकि इन मामलों में मृत्यु के कारण का अंतिम निर्धारण डेथ आडिट के बाद होगा।