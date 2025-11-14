Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आप खुद खंगाल सकते हैं सेकंड हैंड वाहन की 'कुंडली', बस करना होगा यह काम

    By Ankur Agarwal Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:29 PM (IST)

    देहरादून में सेकंड हैंड वाहनों की खरीद में धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 'एम परिवहन' ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है। इस ऐप पर गाड़ी नंबर डालकर मॉडल, टैक्स, फिटनेस और रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इससे चोरी की गाड़ी और धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। ऐप में वाहन मालिक का नाम और गाड़ी की जानकारी मिलती है, जिससे अपराध में भी मदद मिल सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पटेलनगर क्षेत्र में सजा कार बाजार। जागरण

    अंकुर अग्रवाल, जागरण देहरादून: आप कार बाजार, आटो बाजार या ओएलएक्स आदि मोबाइल एप पर सेकंड हैंड वाहन खरीद रहे हैं तो पहले वाहन की 'कुंडली' खुद खंगाल सकते हैं। आनलाइन प्लेटफार्म या कार बाजार आदि में हो रही ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतनी जरूरी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अकेले दून में ही हर महीने तीन से चार मामले सेकंड हैंड वाहनों की खरीद में ठगी के सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों से बचने को केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय ने मोबाइल एप (एम परिवहन) का उपयोग करने की सलाह दी है। इस पर वाहन खरीदने से पहले उसकी समस्त जानकारी आप खुद ले सकते हैं।

    आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने बताया कि एम परिवहन एप पर गाड़ी नंबर अपलोड करते ही उसके माडल, टैक्स, फिटनेस व रजिस्ट्रेशन से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह भी पता चल जाएगा कि गाड़ी पर चालान तो नहीं है, या उसका नंबर परिवहन विभाग में ब्लाक तो नहीं है। इससे न तो आपको चोरी की गाड़ी मिलेगी, न ही वाहन बेचने वाले गाड़ी के संबंध में सूचना छुपे सकेंगे।

    दरअसल, अकसर आनलाइन प्लेटफार्म पर गाड़ी का फर्जी नंबर डालकर या कीमत बेहद कम डालकर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ग्राहकों को चूना लगाने के प्रकरण सामने आ रहे हैं। आरटीओ ने बताया कि मोबाइल एप एम परिवहन में देश के किसी भी नंबर के वाहन की पूरी जानकारी मिल सकती है। आरटीओ ने बताया कि सिर्फ वाहन मालिक का पता इसमें नहीं आएगा, सिर्फ वाहन मालिक का नाम और गाड़ी की जानकारी आएगी।

    अपराध के बाद भी मिल सकती है मदद

    कोई वाहन संदिग्ध लग रहा, कोई वाहन सवार आपको टक्कर मारकर या पर्स-चेन आदि लूटकर भाग निकले या किसी को अपहरण कर ले जाया जा रहा है तो आप सिर्फ उक्त वाहन का नंबर नोट कर लिजिए। वाहन की जानकारी जुटाने के लिए आपको आरटीओ कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। उक्त नंबर को मोबाइल एप पर डालते ही वाहन के मालिक और वाहन से जुड़ी अन्य जानकारी आपके पास हाजिर होगी। एम परिवहन एप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।