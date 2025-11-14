आप खुद खंगाल सकते हैं सेकंड हैंड वाहन की 'कुंडली', बस करना होगा यह काम

अंकुर अग्रवाल, जागरण देहरादून: आप कार बाजार, आटो बाजार या ओएलएक्स आदि मोबाइल एप पर सेकंड हैंड वाहन खरीद रहे हैं तो पहले वाहन की 'कुंडली' खुद खंगाल सकते हैं। आनलाइन प्लेटफार्म या कार बाजार आदि में हो रही ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतनी जरूरी है।

अकेले दून में ही हर महीने तीन से चार मामले सेकंड हैंड वाहनों की खरीद में ठगी के सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों से बचने को केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय ने मोबाइल एप (एम परिवहन) का उपयोग करने की सलाह दी है। इस पर वाहन खरीदने से पहले उसकी समस्त जानकारी आप खुद ले सकते हैं।

आरटीओ (प्रशासन) संदीप सैनी ने बताया कि एम परिवहन एप पर गाड़ी नंबर अपलोड करते ही उसके माडल, टैक्स, फिटनेस व रजिस्ट्रेशन से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह भी पता चल जाएगा कि गाड़ी पर चालान तो नहीं है, या उसका नंबर परिवहन विभाग में ब्लाक तो नहीं है। इससे न तो आपको चोरी की गाड़ी मिलेगी, न ही वाहन बेचने वाले गाड़ी के संबंध में सूचना छुपे सकेंगे।

दरअसल, अकसर आनलाइन प्लेटफार्म पर गाड़ी का फर्जी नंबर डालकर या कीमत बेहद कम डालकर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ग्राहकों को चूना लगाने के प्रकरण सामने आ रहे हैं। आरटीओ ने बताया कि मोबाइल एप एम परिवहन में देश के किसी भी नंबर के वाहन की पूरी जानकारी मिल सकती है। आरटीओ ने बताया कि सिर्फ वाहन मालिक का पता इसमें नहीं आएगा, सिर्फ वाहन मालिक का नाम और गाड़ी की जानकारी आएगी।