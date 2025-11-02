School Closed: देहरादून के 20 निजी स्कूलों में सोमवार की छुट्टी, डीएम ने जारी किए आदेश; देखिए लिस्ट

जागरण संवाददाता, देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देहरादून आगमन के कारण यातायात परिवर्तन व सुरक्षा के दृष्टिगत जिला-प्रशासन ने सोमवार को 20 स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। यह सभी निजी स्कूल हैं व यह राष्ट्रपति की फ्लीट के दायरे में आ रहे हैं। चूंकि, राष्ट्रपति के सड़क मार्ग से गुजरने के दौरान इन स्कूलों के बाहर यातायात-व्यवस्था बड़ी चुनौती बन सकता है, ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह की ओर से कुछ स्कूलों में छुट्टी के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल से आग्रह किया गया था।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दून आगमन के दौरान यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत लिया गया निर्णय बच्चों व अभिभावकों की सहूलियत के मद्देनजर जिलाधिकारी ने इन स्कूलों में एक दिन का अवकाश घोषित करने के आदेश दिए। जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा ने शनिवार शाम अवकाश के आदेश कर दिए। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के शेष स्कूल यथावत संचालित होंगे।