School Closed: देहरादून के 20 निजी स्कूलों में सोमवार की छुट्टी, डीएम ने जारी किए आदेश; देखिए लिस्ट
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देहरादून आगमन के कारण यातायात और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सोमवार को 20 निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आग्रह पर जिलाधिकारी ने यह निर्णय लिया, ताकि राष्ट्रपति की फ्लीट के गुजरने के दौरान यातायात प्रबंधन में आसानी हो। अन्य सभी स्कूल यथावत खुलेंगे।
जागरण संवाददाता, देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देहरादून आगमन के कारण यातायात परिवर्तन व सुरक्षा के दृष्टिगत जिला-प्रशासन ने सोमवार को 20 स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। यह सभी निजी स्कूल हैं व यह राष्ट्रपति की फ्लीट के दायरे में आ रहे हैं। चूंकि, राष्ट्रपति के सड़क मार्ग से गुजरने के दौरान इन स्कूलों के बाहर यातायात-व्यवस्था बड़ी चुनौती बन सकता है, ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह की ओर से कुछ स्कूलों में छुट्टी के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल से आग्रह किया गया था।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दून आगमन के दौरान यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत लिया गया निर्णय
बच्चों व अभिभावकों की सहूलियत के मद्देनजर जिलाधिकारी ने इन स्कूलों में एक दिन का अवकाश घोषित करने के आदेश दिए। जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा ने शनिवार शाम अवकाश के आदेश कर दिए। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के शेष स्कूल यथावत संचालित होंगे।
इन स्कूलों में रहेगा अवकाश
ग्रेस एकेडमी कैंट रोड, केंद्रीय विद्यालय हाथीबड़कला, स्कालर होम राजपुर रोड, दिल्ली पब्लिक स्कूल राजपुर रोड, ब्रुकलिन स्कूल कर्जन रोड, ब्राइटलैंड स्कूल कर्जन रोड, हिलग्रेस स्कूल ईसी रोड, मार्शल स्कूल ईसी रोड, दून इंटरनेशनल स्कूल ईसी रोड, शेरवुड स्कूल नेहरू कालोनी, समरवैली स्कूल तेग बहादुर रोड, हेरीटेज स्कूल एमकेपी चौक, कान्वेंट आफ जीजएस एंड मैरी स्कूल कान्वेंट रोड, सेंट जोजेफ्स एकेडमी रजापुर रोड, मानव भारती स्कूल नेहरू कॉलोनी, विवेकानंद स्कूल जोगीवाला, एसजीआरआर स्कूल करनपुर चौक, जसवंत मार्डन स्कूल राजपुर रोड, फ्लाईफुट पब्लिक स्कूल और डीएवी पब्लिक स्कूल डिफेंस कालोनी।
