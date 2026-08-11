उत्तराखंड के 22 हजार उपनल कर्मियों को समान पद समान वेतन का रास्ता साफ, SC ने हाई कोर्ट के निर्णय को रखा बरकरार

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे 22 हजार उपनल कार्मिकों को ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ की लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। उ

पनल कर्मचारी महासंघ समेत अन्य कार्मिकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड हाई कोर्ट, नैनीताल के वर्ष 2018 के कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य मामले में दिए गए निर्णय को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने सभी उपनल कार्मिकों को समान पद समान वेतन देने का निर्णय दिया है।