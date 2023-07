Sawan Shivratri 2023: नीलकंठ महादेव मंदिर में हुआ महा जलाभिषेक, नौ लाख श्रद्धालुओं ने किए भोले के दर्शन

Sawan Shivratri 2023 श्रावण मास की नीलकंठ यात्रा में महाशिवरात्रि के अवसर पर समूचा मेला क्षेत्र बोल बम के उद्घोष से गूंज उठा। शुक्रवार के मध्य रात्रि 1200 बजे भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया और उसके बाद महाशिवरात्रि पर्व के लिए मंदिर में पर्व का जलाभिषेक शुरू हो गया। नीलकंठ महादेव में मेला शुरू होने से लेकर शनिवार सुबह तक कुल 53 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके थे।

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: Sawan Shivratri 2023: श्रावण मास की नीलकंठ यात्रा में महाशिवरात्रि के अवसर पर समूचा मेला क्षेत्र बोल बम के उद्घोष से गूंज उठा। श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में वर्तमान यात्रा काल में शनिवार को सर्वाधिक नौ लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। नीलकंठ महादेव में मेला शुरू होने से लेकर शनिवार सुबह तक कुल 53 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके थे। महादेव मंदिर में शुक्रवार के मध्य रात्रि 12:00 बजे भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया और उसके बाद महाशिवरात्रि पर्व के लिए मंदिर में पर्व का जलाभिषेक शुरू हो गया। रात से ही भारी भीड़ से पूरे रास्ते भरे रहे दोपहिया वाहनों की भारी आमद के बीच अलसुबह अचानक भीड़ बढ़ गई। बाद में दोपहिया वाहन की संख्या हम होते ही पुलिस प्रशासन की ओर से चारपहिया वाहनों को पार्किंग तक आने की छूट दी गई। शुक्रवार रात्रि 8:00 बजे से शनिवार की सुबह 10:00 बजे तक करीब नौ लाख श्रद्धालुओं ने यहां जलाभिषेक किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे, अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार शेखर चंद्र सुयाल, पुलिस उपाधीक्षक श्रीनगर श्याम दत्त नौटियाल व अन्य अधिकारी मंदिर परिसर में ही मौजूद रहे। इन सभी ने भी नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया।

