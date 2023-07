Sawan Somwar 2023: ऋषिकेश में उमड़े कांवड़िए, नीलकंठ महादेव में कुल 12 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Sawan Somwar 2023 श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में सावन के सोमवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सावन माह लगते ही श्री नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा शुरू हो गई थी। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि इस यात्रा काल में सोमवार की सुबह तक मंदिर में जलाभिषेक करने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या 12 लाख पहुंच गई है।

Sawan Somwar 2023: श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में सावन के सोमवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा।

HighLights - रविवार की रात से सोमवार की सुबह तक एक लाख श्रद्धालु पहुंचे नीलकंठ महादेव

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: Sawan Somwar 2023: जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर प्रखंड में स्थित पौराणिक श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में सावन के सोमवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार की रात से ही बड़ी संख्या में शिव भक्त जहां पहुंचने लगे। मध्य रात्रि 12:00 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक करीब एक लाख श्रद्धालुओं ने नीलकंठ महादेव में जलाभिषेक किया। रात से ही मंदिर परिसर में जमा हो गई श्रद्धालुओं की भीड़ सावन माह लगते ही श्री नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा शुरू हो गई थी। शनिवार की रात आठ बजे तक पूरे यात्रा काल में नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख, 63 हजार, 705 पहुंच गया था। रविवार की रात्रि 12:00 बजे नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान भोले का विशेष श्रृंगार करने के बाद मंदिर सोमवार के जलाभिषेक के लिए खोल दिया गया। रात से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई थी। सोमवार के जलाभिषेक के लिए काफी देर से खड़े श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक जलाभिषेक में प्रतिभाग किया। जलाभिषेक करने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या 12 लाख पहुंची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे सहित अन्य अधिकारी क्षेत्र में ही कैंप किए हुए हैं। जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान भी क्षेत्र का नियमित भ्रमण करने आ रहे हैं। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि इस यात्रा काल में सोमवार की सुबह तक मंदिर में जलाभिषेक करने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या 12 लाख पहुंच गई है। विभिन्न प्रांतों से शिव भक्तों का आना निरंतर जारी है। पैदल मार्ग सहित सड़क मार्ग पर भी जगह-जगह पुलिस फोर्स और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई गई है।

Edited By: Nirmala Bohra